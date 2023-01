Londonski derbi pripao Arsenalu, Topnici povećali prednost na vrhu tablice

Vodeći sastav engleskog nogometnog prvenstva Arsenal povećao je svoju prednost pred prvim pratiteljem Manchester Cityjem na osam bodova 2-0 (2-0) gostujućom pobjedom protiv najljućeg rivala Tottenham Hotspura u susretu 19. kola.

Arsenal je poveo u 14. minuti nakon neshvatljive pogreške vratara Tottenhama Huga Llorisa. Saka je "mrtvog kuta" uputio snažan udarac koji bi prošao paralelno s gol-linijom, ali Lloris se odlučio pokušati uhvatiti loptu koja ga je pogodila u prsa i odbila se preko linije.

Konačni rezultat postavio je kapetan Arsenala Martin Odegaard preciznim prizemnim udarcem sa 20-ak metara.

Arsenal's Martin Odegaard and William Saliba (left) celebrate with team-mates in front of the away fans after the final whistle in the Premier League match at the Tottenham Hotspur Stadium, London. Picture date: Sunday January 15, 2023.

Arsenal sada ima 47 bodova, osam više od drugog Manchester Cityja, a devet više od trećeg Newcastle Uniteda i četvrtog Manchester Uniteda.

Ivan Perišić ušao je u igru za Tottenham, koji je peti sa 33 boda, tek u 75. minuti.

Ranije u nedjelju je Newcastle United s minimalnih 1-0 (0-0) na svom terenu svladao Fulham. Newcastle je do pobjede stigao sretno i spretno golom Alexandera Isaka u 89. minuti. A 20 minuta ranije Fulham je imao veliku priliku povesti jer je dobio kazneni udarac zbog prekršaja Trippiera na Decordova-Reidu. No, srpski napadač Aleksandar Mitrović se prilikom izvođenja 11-erca poskliznuo, udario loptu desnom nogom kojom se pogodio u lijevu, a iako je lopta završila u mreži sudac je poništio pogodak zbog nepravilnog izvođenja. Bio je to već treći nerealizirani 11-erac Mitrovića u Premier ligi ove sezone čime je već sada, na polovici sezone izjednačio negativan rekord u toj kategoriji kojega su u sezoni 2018/19. postavili Paul Pogba i Gylfi Sigurdsson.

Mateo Kovačić ušao je u igru u 89. minuti u 1-0 (1-0) domaćoj pobjedi Chelseaja protiv Crystal Palacea, a strijelac jedinog gola bio je Kai Havertz u 65. minuti. Deseti Chelsea se sada izjednačio bodovno s devetim Liverpoolom, oba kluba imaju po 28 bodova, dok je Crystsal Palace 12. sa 22.