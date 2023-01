Srpski napadač promašio već treći penal sezone, Newcastle na kraju dobio Fulham

Nogometaši Newcastle Uniteda vratili su se na treće mjesto ljestvice engleskog prvenstva minimalnom 1-0 (0-0) domaćom pobjedom protiv Fulhama u susretu 19. kola. Newcastle je do pobjede protiv Fulhama stigao sretno i spretno golom Alexandera Isaka u 89. minuti.

A 20 minuta ranije Fulham je imao veliku priliku povesti jer je dobio kazneni udarac zbog prekršaja Trippiera na Decordova-Reidu. No, srpski napadač Aleksandar Mitrović se prilikom izvođenja 11-erca poskliznuo, udario loptu desnom nogom kojom se pogodio u lijevu, a iako je lopta završila u mreži sudac je poništio pogodak zbog nepravilnog izvođenja.

Bio je to već treći nerealizirani 11-erac Mitrovića u Premier ligi ove sezone čime je već sada, na polovici sezone izjednačio negativan rekord u toj kategoriji kojega su u sezoni 2018/19. postavili Paul Pogba i Gylfi Sigurdsson.

Treći Newcastle sada ima 38 bodova, kao i četvrti Manchester United, a drugi Manchester City ima samo bod više. Na vrhu je Arsenal, koji od 17.30 sati gostuje kod Tottenham Hotspura, sa 44 boda.

Mateo Kovačić ušao je u igru u 89. minuti u 1-0 (1-0) domaćoj pobjedi Chelseaja protiv Crystal Palacea, a strijelac jedinog gola bio je Kai Havertz u 65. minuti.

Deseti Chelsea se sada izjednačio bodovno s devetim Liverpoolom, oba kluba imaju po 28 bodova, dok je Crystal Palace 12. sa 22.