Southampton nije izgubio bod otkad je Oršić stigao, s druge strane Liverpool doživio potop kod Brightona

Razigrani nogometaši Brightona pobijedili su, pred svojim navijačima, Liverpool s 3-0 u dvoboju 20. kola engleske Premier lige. Zasluženo je Brighton slavio u ogledu susjeda na ljestvici. Nakon što su u prvom dijelu domaći igrači promašivali šanse, bolju i odlučniju igru materijalizirali su u nastavku utakmice. Nakon samo 50-ak sekundi igre u drugom dijelu Benjamin March je postigao pogodak za 1-0, a isti igrač, inače prvo ime susreta, u 53. minuti je sjajno zabio za 2-0 Brightona.

Premda je u završnici Liverpool zaigrao bolje do kraja je primio još jedan pogodak. U 81. minuti je Wellbeck postavio konačnih 3-0.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Liverpool - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - January 14, 2023 Liverpool manager Juergen Klopp looks dejected after the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

Nastavljena je time iznimno loša gostujuća statistika Liverpoola ove sezone u Premier ligi. Ovo je bio već peti poraz na devetom gostovanju, a Brighton je na ljestvici preskočio Liverpool koji je sada osmi.

S pozitivnim rezultatima je nastavio Southampton koji je nakon pobjede u FA kupu (Crystal Palace) i Liga kupu (Manchester City) u gostima svladao Everton 2-1. Domaćin je poveo golom Onane u 39. minuti, ali tada je na scenu stupio Ward-Prowse. Prvo je odmah na startu drugog dijela izjednačio, dok je u 78. minuti majstorski izveo slobodan udarac za 2-1 Southamptona.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - Premier League - Everton v Southampton - Goodison Park, Liverpool, Britain - January 14, 2023 Southampton's James Ward-Prowse celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Molly Darlington EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car odigrao je cijelu utakmicu za Southampton, dok je Mislav Oršić ostao cijelo vrijeme na gostujućoj klupi za pričuve.

Važne bodove u bijegu iz donjeg doma ljestvice osvojio je Wolverhampton koji je na svom terenu svladao West Ham 1-0. Jedini pogodak dao je Portugalac Daniel Podence u 48. minuti.

Domaće bodove uzeo je i Nottingham Forest koji je uz dva gola Johnsona svladao Leicester 2-0.

U nedjelju su na rasporedu utakmice Chelsea - Crystal Palace, Newcastle - Fulham i u londonskom derbiju Tottenham - Arsenal.

S pozitivnim rezultatima je nastavio Southampton koji je nakon pobjede u FA kupu (Crystal Palace) i Liga kupu (Manchester City) u gostima svladao Everton 2-1