Legendarni vatreni upozorio: Nadam se da nećemo upasti u argentinsku zamku, to je njihov stil

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Robert Jarni, osvajač brončane medalje na svjetskom prvenstvu 1998., kaže da igrači Argentine vole provocirati suparnike pa Hrvatska u polufinalu ne smije upasti u tu njihovu zamku.

"Ono što mogu reći o Argentini jest da voli provocirati. Provociraju suparničke igrače kako bi oni reagirali i bili isključeni. U njihovoj zemlji se pak igra jako tvrdi nogomet s puno grubih ulazaka u noge igračima. To je njihov stil. Naš je drugačiji pa se nadam da nećemo upasti u tu njihovu zamku", izjavio je 54-godišnji Jarni u intervjuu španjolskim novinama AS.

Jarni, izbornik hrvatske U-17 reprezentacije, igrao je protiv Argentine prije 24 godine na svjetskom prvenstvu u Francuskoj gdje je južnoamerička momčad u skupini pobijedila 1-0. Jarni je bio jedan od četvorice igrača s dobivenim žutim kartonima u toj utakmici.

"Oni sada imaju Messija, ali mi imamo Modrića, Kovačića i druge jako dobre igrače. Nadalje, imamo odličnog izbornika koji zna dobro postaviti igru, što smo vidjeli protiv Brazila", rekao je Jarni, nekadašnji lijevi bek Hajduka, Betisa, Real Madrida i Juventusa.

"Potrebno je mirno igrati, brzo odigravati s loptom i držati loptu što je moguće duže u svom posjedu pa tako nastojati izmoriti njihove igrače. Također, imamo puno dobrih igrača na klupi koji su dobro odigrali kada su ušli protiv Brazila", dodao je.

Hrvatska i Argentina će u 20 sati igrati polufinalnu utakmicu svjetskog prvenstva u Katru. U srijedu se sastaju Maroko i branitelj naslova Francuska. Hrvatska je do polufinala došla pobjedom na jedanaesterce protiv Brazila, a Argentina također na jedanaesterce protiv Nizozemske.

Jarni, koji je 1998. bio poražen s Hrvatskom u polufinalu od Francuske, nada se upravo tom protivniku.

"Jasno je da u finalu želim Francusku da im se osvetimo", naglasio je.

Francuska je 2018. u finalu svjetskog prvenstva pobijedila Hrvatsku s 4-2.

"Naravno da svi u Hrvatskoj priželjkujemo osvetu za to. No potrebno je ići korak po korak. Prvo trebamo eliminirati Argentinu, a to će biti jedna lijepa utakmica za gledati", zaključio je Jarni, koji je bio odigrao 81 utakmicu za reprezentaciju Hrvatske.