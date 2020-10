Legendarni Talijan izjavio: Kada se Messi povuče, bacit ću TV

Negdašnji talijanski reprezentativac Cristian Vieri izjavio je da je Lionel Messi mađioničar i da će prestati gledati nogomet kad se Argentinac povuče.

- Kada Messi završi karijeru, bacit ću televizor. To je to, jer kada se on oprosti neće biti ništa u nogometu za gledanje, radije će gledati Netflix - izjavio je Vieri za CBS Sports.

Bivši igrač Juventusa, Intera i Milana bio je impresioniran Messijevom izvedbom i igrom Barcelone u pobjedi protiv Juventusa u Torinu (2-0) u 2. kolu Lige prvaka.

- Barcelona je bila sjajna, mogla je vrlo lako postići šest-sedam golova.