Brazil

Legendarni as kritizirao Ancelottija uoči sraza s Hrvatskom: Gospodine izborniče, to se tako ne radi...

24.03.2026.
u 21:15

Romario u domovini uživa status nogometne ikone, božanstva koje nadmašuje autoritet i velikana poput Pelea ili Ronalda. Njegova riječ u nogometnim raspravama ima posebnu težinu, a zadnji istup neće dobro sjesti Ancelottiju

Romario je nekoć bio sjajan napadač i važan kotačić brazilske reprezentacije koja je u Americi 1994. godine osvojila naslov prvaka svijeta. U domovini uživa status nogometne ikone, božanstva koje nadmašuje autoritet i velikana poput Pelea ili Ronalda. Njegova riječ u nogometnim raspravama ima posebnu težinu. U zadnjem medijskom istupu oštro je reagirao na odluku Carla Ancelottija da izostavi Neymara s popisa reprezentativaca, inzistirajući da si Brazil ne može priuštiti zanemarivanje svoje najveće zvijezde uoči Svjetskog prvenstva. Komentari dolaze u trenutku kada se intenzivira rasprava o Neymarovoj fizičkoj spremnosti kao i o tome treba li ga uvrstiti u reprezentaciju, unatoč njegovim problemima s ozljedama.

Romarijev stav jasno pokazuje jednu stvar: talent bi trebao nadmašiti sve ostalo. Romario je oštro reagirao na izostavljanje Neymara.

- Takva zvijezda jednostavno mora igrati. Reprezentacija je mjesto za najbolje i najtalentiranije. Pripreme za Svjetsko prvenstvo traju mjesec dana, dovoljno vremena da se sportaš oporavi, i fizički i tehnički, da uhvati ritam utakmice i izgradi kemiju s grupom. Svi to znaju, ali uvijek je potrebno ponavljati: bolje je imati zvijezdu poput Neymara, čak i kada nije 100% spreman, nego pozvati bilo kojeg drugog igrača - rekao je Romario.

Njegov argument ističe iskustvo i kvalitetu, sugerirajući da čak i djelomično spreman Neymar nudi više od alternativa. Također izravno dovodi u pitanje donošenje odluka o odabiru igrača.

- Talent se ne smije rasipati. A trener nikada ne može bez takvog igrača. Još uvijek se nadam da ću vidjeti Neymara kako na terenu, u brazilskom prvenstvu, dokazuje da zaslužuje biti na konačnom popisu i da će donijeti kući šesti svjetski naslov  - nastavio je Romario i zaključio:
- Želim jasno reći da iako u potpunosti podržavam Neymarov odlazak na SP.  Ali poruka je jasna: Obratite pažnju, gospodine izborniče!

Ova poruka povećava pritisak na Ancelottija, a jedan od najvećih brazilskih igrača u povijesti javno dovodi u pitanje njegovu odluku... 

