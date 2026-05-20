To što Beljo i Stojković ne idu na SP može biti sjajna vijest za Dinamo. Evo i zašto...

Koliko Hrvata, toliko i izbornika, pa onda i bezbroj raznih promišljanja o tome tko je trebao biti pozvan na Svjetsko prvenstvo. No, isto tako potpuno pravo na svoje mišljenje ima i izbornik Zlatko Dalić. On se drži svojih principa i stavova, možda ima i nekakav inat, ali na kraju on donosi odluke s kojim će igračima na svjetsku pozornicu. Uz to odgovara i za rezultat, a dobro znamo kakve je Dalić rezultate polučio. Najviše rasprave oko popisa igrača izazvalo je stavljanje Diona Drene Belje i Luke Stojkovića na pretpoziv te potpuno višegodišnje ignoriranje Josipa Mišića. Objašnjenja koje je Dalić naveo neki su nazvali licemjernima i neuvjerljivima, ali Dalić jednostavno ima pravo birati, on je taj koji odlučuje.

Istina je da su Mišić, Beljo i Stojković igrali fenomenalno, da je Mišić sjajni redatelj i mozak Dinama koji je 'razbio' konkurenciju u HNL-u i uzeo dvostruku krunu, da Beljo i Stojković imaju čudesnu statistiku, najbolji strijelac lige koji je u top pet najboljih strijelaca Europe, a Stojković je najbolji asistent lige. Njih su dvojica nepozivanjem najviše izgubili, neće ih biti, ako se nešto do 1. lipnja i konačnog popisa ne promijeni, na najvećoj nogometnoj smotri, u velikom izlogu svjetskog nogometa. Želja je svakog igrača naći se na takvom turniru, neki to dožive jednom u karijeri, većina nikada, a očito je da s obzirom na godine to nikad neće doživjeti Mišić. Beljo i Stojković još će imati prilike, nekako smo uvjereni da će biti u reprezentaciji već u prvim akcijama nakon Svjetskog prvenstva, mladi su i oni će dočekati svoje vrijeme. Istina je da je to vrijeme moglo, po mnogima i trebalo, biti već sada.

Svjetsko prvenstvo velika je prilika da se pokažu. No s obzirom na to da nisu baš u izbornikovu prvom planu, pitanje je bi li tamo samo grijali klupu, a od toga nikakve koristi ne bi imali, ne bi privukli bogate kupce. Uostalom, skauti klubova ionako znaju njihove domete, učinke i sve karakteristike pa se tim neodlaskom na SP neće puno izgubiti. Gube, doduše, na moralnoj razini. Ako sad, kad su u životnoj formi, nisu u reprezentaciji sigurno će se pitati – kad će onda biti. Vjerujemo da zbog ovoga neće potonuti, da će i novu sezonu ući s istim motivom s kojim su završili ovu i da će se oporaviti od ovog udarca.

Na taj su način njih dvojica izgubili puno više od Dinama. Istina, odlazak s reprezentacijom možda bi još podignuo cijenu tom sjajnom dvojcu, ali, kako rekosmo, klubovi koji su možda zainteresirani znaju sve o njima bez obzira na Svjetsko prvenstvo. Neće plavi zbog toga dobiti manje vrijedne ponude za njih dvojicu. Dinamo će s ovim Dalićevim popisom ipak manje izgubiti od samih igrača, a zapravo može i profitirati.

Naime, Dinamo već 21. ili 22. srpnja kreće u kvalifikacije Lige prvaka, dakle rano će u nove pripreme, na kojima će Mišić, Beljo i Stojković biti od početka, što je iznimno važno. Plavi sad nisu u komfornoj zoni kao prošlog ljeta, kad su mogli kasno početi s pripremama jer su izbjegli rane kvalifikacije. Da su otišli na Svjetsko prvenstvo, tko zna kad bi se vratili, to bi ovisilo o tome kako će daleko dogurati naša reprezentacija. Nakon toga bi morali dobiti i malo odmora pa je pitanje bi li bili spremni za te prve europske kvalifikacijske utakmice. One su za plave vrlo važne, Dinamo je nositelj u sva tri kola kvalifikacija za Ligu prvaka, nijedan mogući suparnik nije mu neprelazan, a ulazak u skupinu Lige prvaka napunio bi proračun. Tu bi se i Belji i Stojkoviću podignula cijena bez obzira na to što ih nema na Svjetskom prvenstvu.

Ne vidimo nijedan razlog da Beljo i Stojković i u novoj sezoni ne budu ovako učinkoviti. To prije jer su u prvom dijelu sezone imali manju minutažu, a na proljeće su 'eksplodirali' zajedno s cijelom momčadi. I krenu li od početka sezone tako silovito kao sad na proljeće, imat će još više mogućnosti za bildanje statistike i vrijednost im samo može porasti. Možda im sve to može biti nekakva utjeha za sadašnje razočaranje i tugu, a vjerujemo da je Dinamo, koliko god mu je stalno do sreće svojih igrača, ipak manje tužan jer će biti kompletniji za pripreme za Ligu prvaka. Moći će u punom sastavu odraditi taj važan ljetni period i spremniji ući u nove izazove, a Beljo i Stojković izborniku, tko god to bio nakon SP-a, pokazati da im je mjesto među odabranima.