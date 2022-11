Legenda napala Neymara: Zlo mi je kada ga vidim, on podupire fašiste

Luiz Inácio Lula da Silva pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu protiv Jaira Bolsonara koji tako nije uspio osvojiti svoj drugi mandat.

Kandidat ljevice Lula je osvojio 50,83 posto glasova, prema 49,17 posto za desničara Jaira Bolsonara.

A podršku Bolsonaru dao je i slavni nogometaš Neymar.

- Ono što me motiviralo da izrazim svoje mišljenje su vrijednosti koje predsjednik zastupa. Iste su poput mojih i moje obitelji. Staje u obranu ljudi, djece, obitelji… Važno je zauzeti stav. Pozivam one koji oklijevaju da naprave isto. To je pravo. Važno je zastupati svoje vrijednosti. Ponosan sam na to - poručio je Neymar preko društvenih mreža uoči izbora.

Zbog toga ga je napao legendarni brazilski veznjak Juninho Pernambucano kojem nije jasno kako Neymar može podržavati Bolsonara.

- Dođe mi zlo kad vidim desno orijentirane brazilske igrače poput Neymara da podupiru fašiste - poručio je Juninho.

