Legenda Dinama Velimir Zajec: 'Potresi koji su se dogodili u Dinamu nikad nisu dobri'

Dinamo je potresen slabijim rezultatima i promjenom trenera, Hajduk je zaredao s odličnim rezultatima i u velikom je naletu, prema mišljenju mnogih ovaj put doista spreman i za uspjeh u velikom derbiju, za pobjedu nad Dinamom u Maksimiru. Za obje momčadi to je jako važna utakmica, ali da se ne zavaravamo, neće ta utakmica, kako god završi, biti odlučujuća za osvajanje naslova prvaka, daleko je do kraja. No, mogla bi usmjeriti raspoloženje u obje momčadi, utjecati na rasplet barem do zimske stanke.

Otišao i Mihael Mikić

No, da je važan, nije sporno, bit će to debi novog trenera plavih Željka Kopića, uz njega neće biti ni dosadašnji Krznarovi suradnici Ferdo Milin, Mihael Mikić i analitičar Vedran Attias, ostali su samo Alen Peternac, Sandro Žufić i Ivan Štefanić, a novi je analitičar Hrvoje Jozak. I s tim snagama plavi su se od jučer pripremali za veliki nedjeljni ispit.

I u prošlosti su to uvijek bile velike utakmice, nebrojeno puta u derbijima Dinama i Hajduka pokazalo se da čak nije ni važno mjesto na tablici, pa ni trenutačna forma, uvijek su ti derbiji bili nešto posebno. A ovaj sraz plavih i bijelih prvi je u ovoj sezoni, onaj poljudski je odgođen i tek se treba igrati.

No, vratimo se malo u prošlost derbija, bilo je svakojakih utakmica, bilo je i iznenađenja. Zanimalo nas je kako je to izgledalo osamdesetih, kad je plave vukao kapetan Velimir Zajec.

- Uvijek su to bile velike, napete i neizvjesne utakmice, bili smo doista veliki suparnici. Hajduk je, kao i Dinamo, bio u toj velikoj nogometnoj četvorki bivše države. Uvijek su to bili žestoki derbiji, a tako je bilo i na travnjaku i na tribinama - kazao nam je Velimir Zajec kojeg smo uhvatili između dva gema na partiji tenisa. No, za nogomet i veliki derbi našao je malo vremena.

- Mi smo se, kao i Splićani, uvijek “palili” na te utakmice, a čini mi se da je i sada tako, i dalje je to rivalstvo veliko, iako možda ne tako snažno kao nekad. Hajduk je jedno vrijeme bio bolji, no onda smo mi to malo izravnali 1982. godine. No, od tada pa sve do danas to su utakmice u kojima doista nema favorita, nije tu stvar ni kvalitete kadra ni trenutačne forme.

Dojam je da prošlih sezona ipak nije bilo tako napeto, uglavnom je Hajduk bodovno zaostajao.

- Da, već dulje vrijeme Dinamo je debelo ispred Hajduka, no sad se splitski klub očito stabilizirao. Ma Hajduk bi uvijek morai biti u vrhu, među dva-tri vodeća kluba, a prošlih sezona u vrhu ga nije bilo. Pogodili su s dovođenjem Marka Livaje. Znam ga iz Grčke i tamo je igrao jako dobro. Pomalo me iznenadilo što se odlučio doći u Hajduk jer ne vjerujem da ga mogu plaćati kao što su ga plaćali Grci - priča nam Zeko.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 30.11.2021., stadion u Kranjcevicevoj, Zagreb - Cetvrtfinale hrvatskog nogometnog kupa, NK Lokomotiva - HNK Hajduk. Navijaci Hajduka Torcida, Marko Livaja

Hajduk je napravio sjajnu seriju, ima četiri pobjede u nizu i igra vrlo efikasno.

- Kako je Hajduk napravio dobar posao dovođenjem Livaje, očito je pogodio i s dovođenjem trenera Dambrauskasa. Bilo je dosta skepse kada su ga dovodili, ali očito je riječ o ozbiljnom treneru, tako da je on, barem zasad, pun pogodak.

No, koliko je pogodak, ili možda nije uopće, potres u Maksimiru, odlazak trenera Damira Krznara prije velikog derbija?

- Nikad potresi nisu dobri, pustite te priče o pozitivnim šokovima. Takve su stvari kratkog dometa. Ozbiljnim klubovima takvi potresi ne trebaju, oni ne traže šokove nego rade planski. Ne znam zašto se to dogodilo baš sada, ali dogodilo se i treba ići dalje.

Dojučerašnji Dinamov trener Damir Krznar bio je Zajecov igrač, upravo ga je on i doveo iz Varteksa u Dinamo.

- Moj je dojam da nije baš uspješno kad pomoćni trener naslijedi prvog trenera, nije to isti autoritet. Krznara iznimno cijenim kao čovjeka, kao igrača, ali i kao trenera. On zna svoj posao, sustavan je, odličan taktičar i žao mi je što je otišao. No, vidim da je on sve to prihvatio kao dio posla i to je dobro jer takav je naš trenerski posao - kaže Zajec koji je i sam više puta odlazio s Dinamove klupe.

Petković nekad neozbiljan

Iako je Dinamo zaredao s nekoliko lošijih rezultata, zbog kojih je Krznar i odlučio odstupiti, Zajec kaže:

- Bez obzira na sve, mislim da je Dinamo blagi favorit, ima bolje igrače.. Iako, neki mu baš nisu u formi, neki su bili ozlijeđeni. Ma čudi me Bruno Petković, on je vrhunski igrač, ali samo kad mu se igra. U ostalim slučajevima igra neozbiljno, no možda baš on u nedjelju bude taj koji će odlučiti derbi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 3.12.2021., Zagreb - Trening prve momcadi GNK Dinamo na terenu broj 4 pod vodstvom novog trenera Zeljka Kopica. Trener GNK Dinamo Zeljko Kopic, Mislav Orsic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Bit će to debi za novog Dinamova trenera Željka Kopića. Novi strateg plavih i sam je rekao da dobro poznaje mentalitet Hajduka i kad je kod njih loše i kad je dobro. Vidjet ćemo može li ta svoja saznanja iskoristiti i kako će u ovih pet utakmica do kraja polusezone obaviti posao koji je iznenada dobio.

- Mlad je i ambiciozan trener, imao je dobrih rezultata iako nije još puno radio pa ne znam kako stoji s iskustvom. Sam njegov rad ne poznajem previše, ali radio je u nogometnoj školi Dinama i čujem da je radio ozbiljno. Zasad je privremeni trener, a vidjet ćemo kako će završiti taj dio sezone i što će se događati kad završi polusezona - zaključio je Velimir Zajec.

Nedjeljni će derbi dosta toga otkriti, ali će sigurno i jako puno toga ostati otvoreno. No, pobjednik će dobiti lijepi “poguranac” za nastavak sezone.