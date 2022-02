Lara Cvjetko zlatna i u Sarajevu, Petrunjela Pavić brončana

Hrvatska džudašica Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju na European Open turiniru u Sarajevu u kategoriji do 70 kilograma, dok je Petrunjela Pavića brončana u kategoriji do 78kg.

Na putu do finala Cvjetko je pobijedila ipponima redom Amerikanku Myers, Turkinju Kiroglu i još jednu Turkinju, Akdeniz. Protiv Slovenke Pogačnik u finalu Cvjetko je trebala nadoknaditi wazari zaostatka, a to joj je pošlo za rukom na isteku treće minute borbe za novo veliko slavlje.

Do borbe za broncu došle su Petrunjela Pavić (do 78 kg) i Helena Vuković (preko 78 kg). Obje su stigle do polufinala, a zatim izgubile te otišle u borbu za treća mjesto. Dubrovčanka Pavić je uspjela protiv Njemice Igl iskoristiti svoju priliku ipponom na ulasku u posljednju minutu borbe te došla do nove medalje na europskoj razini. Samoborka Vuković je uspjela natjerati Turkinju Akbulut na dvije kazne, ali zbog svoje tri kazne je potpisala poraz.

Od ostalih hrvatskih predstavnika, najviše šanse za ulazak u borbu za medalje imao je Dominik Družeta (do 81 kg), kojeg je zaustavio Ukrajinac Svidrak u osmini finala. Anđela Violić (do 70 kg) je izgubila od Turkinje Kiroglu, koju je nakon toga pobijedila Cvjetko. Karla Kulić (do 70 kg) je izgubila od Pogačnik, koju je Cvjetko pobijedila u finalnoj borbi.

U kategoriji do 90 kg, poraze u prvim nastupima su upisali Antonijo Garašić Ernješ i Josip Bulić, kao i u kategoriji do 81 kg, Lovre Barišić i Lovre Mrković.

Još u subotu u Sarajevu je broncu osvojila i Ana Viktorija Puljiz u kategoriji do 52kg.