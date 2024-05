Doznajemo: Peras će se do zadnjeg trenutka boriti za 300 tisuća eura. U Dinamu su znali da priča s Mamićem

Dinamo je tražio model po kojem bi se što bezbolnije riješio predsjednice Uprave Vlatke Peras i očito ga je našao iako smo uvjereni, pa i imamo takva saznanja, da će se ona boriti ne za ostanak u Dinamu, nego za otpremninu i to u punom iznosu do kad joj traje ugovor, za 33 mjeseca, odnosno oko 300 tisuća eura neto, dakle plave bi to koštalo pola milijuna eura.

Izvršni odbor Dinama u četvrtak navečer donio je odluke o smjeni Vlatke Peras s mjesta predsjednice Uprave kluba te o izvanrednom otkazu. Jučer su to plavi i službeno objavili javnosti.

Obavili s njom ljudski razgovor

– Nakon rasprave o dostavljenom mišljenju angažiranog odvjetničkog ureda Izvršni odbor kluba donio je dvije odluke. Klub je razriješio Vlatku Peras s pozicije predsjednice Uprave GNK Dinamo, čime prestaju sve njezine odgovornosti i prava kao predsjednice Uprave. Klub je, isto tako, donio odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu radnice Vlatke Peras zbog osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa i druge osobito važne činjenice, uslijed čega, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć. Sukladno zakonu Vlatka Peras ne ostvaruje pravo na otkazni rok ni otpremninu. Zbog zaštite interesa obiju strana detalje vam ne mogu iznijeti – istaknuo je dopredsjednik Dinama Dubravko Skender.

Tako je zasad okončana ova priča. Na prošlom sastanku Izvršnog odbora odlučeno je da se angažira odvjetnički ured koji će ispitati mogućnosti razlaza s Vlatkom Peras i jasno je da su pronašli način iako u njenu ugovoru piše i da ne može dobiti otkaz čak ni u slučaju da bude osuđena po optužnici koja je protiv nje, Zdravka Mamića i Igora Kodžomana podignuta. Uz to, sigurno je i taj njen ugovor dvojben, dizanje plaće, određivanje bonusa u vrijeme kada Dinamo nije imao Izvršni odbor. No, sve joj je to prošlo uz očito odobrenje tadašnjeg predsjednika Mirka Barišića.

Nakon sjednice Izvršnog odbora u četvrtak, odmah u petak ujutro predstavnici kluba, dopredsjednik Dubravko Skender i član Izvršnog odbora Ivan Nauković, razgovarali su s Vlatkom Peras.

– Kolega Ivan Nauković iz Izvršnog odbora i ja razgovarali smo s gospođom Peras i to je, s obzirom na okolnosti, bio doista ugodan i ljudski razgovor. Stoga zahvaljujem i gospođi Peras i kolegi Naukoviću što su pridonijeli tome da razgovor prođe u takvim uvjetima – rekao je Skender i odgovorio na pitanje očekuje li da će Vlatka Peras sudskim putom tražiti zadovoljštinu:

– To je stvar gospođe Peras, ne mogu prejudicirati.

Osim spomenutih stvari koje su poslužile Dinamu za davanje izvanrednog otkaza, pa po zakonu nema pravo na otpremninu, novim ljudima u Dinamu smetalo je što je ona, prema više izvora, i dalje bila u stalnom kontaktu sa Zdravkom Mamićem, koji je tako imao sve informacije o događanjima u klubu.

Ljudi koji su prije radili s njom u Dinamu kažu da je provodila samovolju, sama vukla poteze, pa i drukčije od nekih dogovorenih. Današnja vladajuća garnitura željela je raskrstiti s njom i zbog te veze s Mamićem. Plavi su prvotno željeli s njom dogovoriti sporazumni razlaz, ponudili su joj šest plaća, no odbila je.

Od bivše Uprave sad su još dva člana "unutra", Podnar i Tomačić. Nedavno je jedan od njih pristao na to da mu se u ugovor ugradi klauzula po kojoj bi za otkaz dobio šest plaća, ne znamo je li na to u međuvremenu pristao i drugi, dok najnoviji i najmoćniji član Uprave Zvonimir Manenica također ima takav ugovor.

– Ne razgovaramo o otpremnini budući da su obojica članovi Uprave. Ovdje vjerojatno pucate na kontinuitet upravljanja klubom. Uprava dalje funkcionira – kaže Skender.

Potrebna nova sistematizacija

Sada treba vidjeti tko će biti novi predsjednik Uprave. Prema aktualnoj sistematizaciji radnih mjesta u Dinamu, uvjete za to mjesto ima u Hrvatskoj vjerojatno samo Vlatka Peras i možda prvi čovjek Lokomotive Božidar Šikić.

– Dinamo svakim danom raste i razvija se i normalno je da se neki akti prilagođavaju, a to će biti slučaj i sa sistematizacijom – najavio je promjene u sistematizaciji Skender, pa kad se to dogodi, onda će vjerojatno doći netko novi iako Uprava i sa sadašnja tri člana može normalno funkcionirati.

– Nemamo konkretna imena. Stručni i kompetentni ljudi, ako žele pomoći Dinamu, uvijek su dobrodošli. Dinamo postaje neosvojiva plava tvrđava – dodao je dopredsjednik maksimirskog kluba.

Nagađalo se da bi u klub mogao ući Zvonimir Boban, legenda Dinama i hrvatskog nogometa.

– Koliko ja znam, nismo s njim u kontaktu kad je riječ o tom pitanju. Odnos s njim isključivo je prijateljske, da ne kažem navijačke naravi. On je uvijek dobrodošao u Dinamo, on je prijatelj kluba – veli Dubravko Skender.

Tako je završila ova priča oko Vlatke Peras, koju je aktualna vladajuća garnitura isprva ostavila u klubu zbog operativnih poslova, no očito im se ta suradnja nije sviđala u protekla dva i pol mjeseca te su sad, nakon savjetovanja s odvjetnicima, odlučili sve ovako okončati. Iako, kako rekosmo, tu cijeloj priči neće biti kraj, uvjereni smo da će plavi s Vlatkom Peras na sud pa će se vidjeti jesu li se dosadašnje predsjednice riješili bez financijske štete ili će na kraju nešto, ili sve što ona po ugovoru potražuje, morati platiti na ime otpremnine ako sud utvrdi da nema razloga za izvanredni otkaz. Budući da iz Dinama nisu željeli ići u detalje razgovora s njom, nije nemoguće da plavi imaju još neke adute protiv nje, koje će iznijeti dođe li do sudskog postupka.