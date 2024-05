Građani ljutito dijele fotografije računa: 'Kako se onda iščuđavate cijenama na lokacijama sa pogledom na more'

Iz godine u godinu građane sve više iznenađuju cijene u ugostiteljskim objektima, posebice na Jadranu tijekom toplijih mjeseci. Fokus je ponajprije na cijenama kave, mnogima omiljenoga napitka, pa je tako s približavanjem turističke sezone počela i sezona fotografiranja računa i uspoređivanja iznosa. S obzirom na neke cijene koje se naplaćuju već ovoga svibnja, čini se kako bi odlazak na kavu mogao postati luksuz.

Primjerice, prije nekoliko dana objavili smo račun s Hvara na kojemu se vidi kako kava s mlijekom košta 4,50 eura, odnosno gotovo 34 kune. Redakciji Večernjeg lista javilo se nekoliko čitatelja te u nastavku donosimo račune iz Malog Lošinja, Opatije, Zagreba i Murtera.

Na Malom Lošinju, primjerice, naša je čitateljica gazirani sok platila 4,50 eura, a macchiato 3,20 eura. Uz to, naplaćena joj je naknada za uslugu od 0,39 eura pa je njezin račun za dva napitka ispao 8,09 eura.

Čitatelj nam je poslao račun iz Opatije koji, kako je kazao, pokazuje "napuhane cijene". Naime, na računu od 9. svibnja vidi se kako espresso košta 5 eura, veliki cappucino 6 eura, a nescaffe od vanilije 6,50 eura. Uz nekoliko kava, na računu se našao i koktel koji je plaćen 13 eura.

Da cijene nisu "napuhane" samo na moru, pokazuje i jedan račun iz Zagreba. Naime, čitatelj iz Dubrovnika sjeo je u kafić u jednom zagrebačkom trgovačkom centru pa se zapitao zašto su cijene tolike u zatvorenom prostoru s pogledom na pokretne stepenice. On je tamo kavu s mlijekom platio 4 eura, a sok od 0,20l 3,90 eura. "Kako se onda iščuđavate cijenama na lokacijama sa pogledom na more ili glavnim ulicama", upitao je.

S druge strane, još je jedan čitatelj poručio kako ima i pozitivnih primjera. On je zabilježio kako je 19. svibnja na Murteru espresso platio 1,30 eura. Uz to, napomenuo je kako je riječ o objektu koji se nalazi prvi red do mora.

Ako imate slične primjere, možete nam ih poslati na dojavi@vecernji.net