'Hrgović bi od Usika trebao tražiti odštetu. Rocky je dobio milijune i doveo IBF na rub bankrota'

Nimalo neočekivano, pojavila se nova prepreka na putu Filipa Hrgovića ka svjetskom vrhu profesionalnog boksa. Sve do neki dan vjerovalo se da će njegova skorašnja borba s Danielom Duboisom biti za upražnjeni naslov teškaškog prvaka po IBF-u, a na koncu neće biti ni za status takozvanog privremenog prvaka.

Hrgino pravo na borbu za naslov

Zbog zamršenosti situacije razgovarali smo s Harryjem Gorianom, glavnim tajnikom Hrvatskog saveza profesionalnog boksa. A on je svoju priču započeo ovom definicijom:

– Ne zaboravite, profesionalni boks je vrhunski sport baziran na biznisu.

A u amaterskom boksu kada dođete na neko veliko natjecanje, već prvim pogledom na ždrijeb znate tko vam stoji na putu ka svjetskom vrhu. U profi boksu vam se može dogoditi da ste jako potentni, ali da, ako nemate jaku logistiku, vrh nikad ne vidite.

– I zato Hrgović mora biti zadovoljan poslom koji su njegovi prijašnji promotori obavili jer su ga kroz ne baš jako teške mečeve, osim onoga sa Zhangom, doveli do statusa prvog izazivača prvaka po IBF organizaciji.

Ono čime Hrga ne može biti zadovoljan jest to što nikako da dobije borbu za naslov. Točnije, ta se priča neprestano odgađa pa je tako bilo i sada, što je osobno objavio i predsjednik IBF federacije.

– U statutima svih najjačih svjetskih federacija postoje obveze da šampion mora braniti naslov protiv službeno nominiranog prvog izazivača. No, s obzirom na to da je riječ o biznisu, tu postoje neke iznimke pa tako službeni izazivač, uz određenu odštetu, može pristati na odgodu borbe za naslov i to mjesto prepustiti nekome tko je tog časa za boksački biznis puno značajniji.

A da i iz ove situacije Hrgović može izvući korist, ponajprije onu financijsku, pokazuje i slučaj pokojnoga Graciana Rochigianija koji je tužio WBC jer je federacija njegovu borbu s Michaelom Nunnom proglasila borbom za upražnjeni naslov. No, kada se Roy Jones Junior predomislio oko upražnjavanja naslova prvaka u poluteškoj, WBC je prvotnu odluku opisao tiskarskom pogreškom. Lav kakav je bio u ringu, Rocky je bio spreman i na borbu u sudnici, u kojoj mu je dodijeljena odšteta od 31 milijun USD te je time najjaču svjetsku federaciju doveo do ruba bankrota.

– Rocky se na kraju, čini mi se, nagodio na nekih 15 milijuna dolara jer WBC nije poštovao vlastiti pravilnik. I zato bih ja da sam na mjestu Hrgovićeva menadžera, od IBF-a, Usika i promotora tražio financijsku odštetu. A u takvim se situacijama ne traži pokoja stotina tisuća dolara, već se tu radi o milijunima i sad je na Hrgovićevu menadžeru Keithu Connollyju da odigra pametno pa da bude vuk sit i ovce na broju.

A IBF bi, dakako, najviše volio da se Usikov i Hrgovićev tim dogovore.

– Kao mudar poslodavac, IBF je zadržao opciju da se Usik dogovori s Hrgovićem i da on za to dobije bonus. Jer, Hrgović ima pravo inzistirati da se bori za naslov prvaka svijeta, ali u tome postoji rizik da izgubi naklonost Saudijaca koji sada financiranju najveće boksačke priredbe. A time bi mu se možda i umanjili izgledi da 1. lipnja dobije Duboisa. Pa vidjeli ste sada onu borbu Usika i Furyja u kojoj je Britanac umalo dobio meč i da nije bilo onog nokdauna u devetoj rundi, to bi se i dogodilo.

A onim brojanjem na nogama, sudac je zapravo spašavao Furyja.

– Pravila kažu da nema brojanja boksaču koji stoji na nogama. Ili mora pasti ili, ako se ne može braniti, gubi meč.

Dobra poslovna situacija

Dakle, Hrgović bi sada trebao biti u dobroj poslovnoj (i nešto lošijoj sportskoj) situaciji?

– Na Hrgoviću je sada da se dogovori s Arapima. Ako je njima važno da i u uzvratu borbe Usika i Furyja sva četiri pojasa budu na stolu, onda neka mu to i plate. Jer, taj će uzvrat generirati još i veći novac nego prva borba. Dok Usik i Fury razigravaju za apsolutnog prvaka svijeta, saudijski promotori pripremaju nove zvijezde, a u njih ulazi i Hrgović, koji mora potvrditi svoju kvalitetu.

A to će, čini se, morati potvrditi ne samo protiv Duboisa nego i, u slučaju te pobjede, poslije protiv Joshue. A taj bi se meč trebao održati u rujnu na Wembleyu i za njega se kaže da će dati protivnika za pobjednika uzvratnog meča Usika i Furyja.

– Tko zna, možda je Arapima zanimljivije da Joshua bude taj koji će na boljeg između Usika i Furyja. Uostalom, da niste iz Hrvatske, zapitajte se što biste u rujnu radije gledali: Joshua – Hrgović ili borbu dvojice Engleza, Joshue i Duboisa.

Da bi zadržao status koji sad ima, Hrgović mora pobijediti Duboisa.

– Hrgovića visoko drži i njegova olimpijska medalja. Rođeni je teškaš, napredovao jest, ali ga još nismo vidjeli u srazu s pravim šampionima. A njegova je prilika u tome što ga svi podcjenjuju. Doduše, sada manje nakon one pobjede nad Zhangom, koji je u međuvremenu dvaput nokautirao Joycea, a Hrgovića nije uspio – zaključio je Gorian.