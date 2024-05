Potencijalno opasno vrijeme: Ovaj vikend stiže novo nevrijeme, evo što nas očekuje

Potencijalno opasno vrijeme očekuje se u dijelovima Hrvatske ovog prognostički nestabilnog vikenda, najavio je do Državni hidrometeorološki zavod, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm. Novo grmljavinsko nevrijeme moglo bi doći na mjesta u karlovačkoj, zagrebačkoj regiji te na sjeveru i u Slavoniji, a vjerojatnost grmljavine je oko 50 posto.

''Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla. Ponegdje kiša i grmljavina, lokalno moguće i izraženiji pljuskovi, uglavnom poslijepodne i navečer u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C'', prognozira za ovu subotu DHMZ.

Foto: DHMZ

Grmljavinsko nevrijeme bi u nedjelju moglo stići do gorja te u zaleđe Dalmacije pa će i tamo sutra biti na snazi žuto upozorenje, dok se na istoku Hrvatske očekuje smirivanje. Uz to, u nedjelju se očekuju i nešto niže temperature.

- Promjenljivo, mjestimice u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje bura, osobito na sjevernom dijelu, a na srednjem u prvom dijelu dana prolazno jugoistočnjak. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 20 do 25 °C - prognozira se za nedjelju, a stabilizaciju u idućim danima ne najavljuje ni meteorologinja Tomislava Hojsak.

- Početkom idućeg tjedna sunčanije, u ponedjeljak jutarnja magla. Najveća vjerojatnost pljuskova s grmljavina je u unutrašnjosti Dalmacije i u gorskoj Hrvatskoj, a u utorak su mogući i drugdje. Ni na Jadranu neće biti posve stabilno. Sunčanih razdoblja više nego na kopnu, a pljuskova manje. U nedjelju i ponedjeljak poneki se iz unutrašnjosti može spustiti do obale, osobito dalmatinske, a u utorak je vjerojatnost za njih povećana duž cijele obale. Vjetar slab, povremeno umjeren sjeverozapadni, na sjeveru i bura - prognozirala je za HRT.

Što se tiče uvjeta na cesti, HAK u jutarnjim satima izvještava kako na većini cesta ''promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi''. Uz to, prekida nema ni u pomorskom prometu.