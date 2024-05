SP, džudo: Oberan korak do borbe za broncu, Krišto ispala u 2. kolu

Hrvatska džudašica Iva Oberan osvojila je sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju, u kategoriji do 63 kg, a jedna pobjeda ju je dijelila od borbe za brončano odličje. Za 24-godišnju džudašicu iz Župe Dubrovačke dan je započeo pobjedom nad Brazilkom Nauanom Silvom, do koje je došla "zlatnim bodom" nakon 6:42 minuta borbe.

Prvo kolo je prošla i 22-godišnja Kaštelanka Katarina Krišto pobjedom nad Izraelkom Inbal Shemesh na isteku treće minute borbe. Nažalost, Krišto je zaustavljena na sljedećem koraku, a bolja od nje bila je Kosovarka Laura Fazliu. Ivi Oberan je manje od dvije minute bilo potrebno za pobjedu protiv Alžirke Amine Belkadi, a plasman u četvrtfinale je izborila natjeravši Mongolku Gankaich Bold na tri opomene.

Nažalost, u četvrtfinalu joj je ždrijeb dodijelio aktualnu europsku doprvakinju iz Zagreba Nizozemku Joanne van Lieshout, koja je do pobjede došla "ipponom" na isteku osnovnog dijela borbe. U repesažu je hrvatska reprezentativka dobila još teži zadatak, aktualnu olimpijsku pobjednicu i šesterostruku svjetsku prvakinju, 31-godišnju Francuskinju Clarisse Agbegnenou, koja ju je svladala nakon više od tri i pol minute borbe.

Do kraja Svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju na tatami će izaći još šestero hrvatskih reprezentativaca: Zlatko Kumrić u kategoriji do 100 kg, Lara Cvjetko do 70 kg, Petrunjela Pavić i Karla Prodan do 78 kg te Ivana Šutalo i Helena Vuković u kategoriji preko 78 kg.