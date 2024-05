Filip Hrgović ostaje bez borbe za svjetsku titulu? Hrvat bi mogao izvisiti, ali još nije sve gotovo

Ponajbolji hrvatski boksač Filip Hrgović će iduće subote u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije imati meč karijere. Naš teškaš koji je u dosadašnjih 17 borbi ostao neporažen za protivnika ima britanskog suparnika Daniela Duboisa.

Hrgović je i dalje obavezni izazivač ukrajinskom borcu Oleksandru Usiku za pojas po verziji IBF. Tu je titulu stekao pobjedom u njegovom zadnjem meču, onom protiv Kineza Zhanga iz 2022. godine. Čitavo ovo vrijeme spekuliralo se o borbi Hrgovića za svjetski pojas, a ona se, kako stvari stoje, još uvijek neće dogoditi.

‼️ Oleksandr Usyk has now officially requested an exception to keep his IBF heavyweight world title for the Tyson Fury rematch rather than being stripped for not facing his IBF mandatory challenger Filip Hrgovic next, IBF President Daryl Peoples has confirmed. [@PugBoxing]