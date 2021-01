Kuluševski: Nadam se da će Ibrahimović igrati za Švedsku na Euru

Nova zvijezda švedskog nogometa Dejan Kuluševski (20), koji igra za Juventus, nada se da će 39-godišnji Zlatan Ibrahimović ponovno zaigrati za švedsku reprezentaciju, i to na ovogodišnjem Euru.

"Međusobno se dopisujemo i nadam se da će Ibra igrati za Švedsku na Europskom prvenstvu. To bilo odlično za cijelu Švedsku. On je moj idol i kad govori lijepe stvari o meni to me čini vrlo ponosnim i to me potiče da još više radim na treninzima", izjavio je za talijanske medije Kuluševski.

Zlatan Ibrahimović je najbolji strijelac u povijesti švedske reprezentacije, u 116 nastupa zabio je 62 gola. No, nakon Eura 2016. više nije igrao za reprezentaciju. Budući da u dresu AC Milana igra u odličnoj formi ljubitelji nogometa u Švedskoj nadaju se da će zaigrati na Euru, a prije mjesec dana o tome je i švedski izbornik Janne Andersson razgovarao sa Ibrahimovićem.