Kuje se senzacionalan oproštaj kapetana: Plan je da Modrić nosi hrvatski barjak i igra na Olimpijskim igrama!

Izbornik Zlatko Dalić na dočeku vatrenih potvrdio je ono što smo i očekivali: "Luka Modrić nastavlja igrati za reprezentaciju". No nije jasno precizirao do kada. Sigurno je da će u lipnju igrati završnicu Lige nacija, no to znači i da će započeti kvalifikacijski ciklus za Euro, gdje nas u ožujku očekuju utakmice na Poljudu protiv Walesa (25. 3.) te u gostima protiv Turske (28. 3.). Znajući našeg kapetana, kad krene u kvalifikacijski ciklus, sigurno će ga i završiti. Uostalom, Euro 2024. igra se u Njemačkoj, naši će tamo imati toliko veliku podršku da će se osjećati kao kod kuće. I sigurno je to idealan motiv Luki Modriću.

No u HNS-u se počeo kovati plan o najsenzacionalnijem mogućem Modrićevu oproštaju, koji bi se dogodio na Olimpijskim igrama u Parizu u kolovozu 2024. godine! Zamislite otvaranje Igara na kojima zastavu Hrvatske nosi Luka Modrić, a onda kao jedan od trojice starijih igrača predvodi kockaste do olimpijske medalje. Naime, na Olimpijske igre plasiraju se mlade reprezentacije, ali onda za turnir mogu prijaviti i bilo koja tri igrača starija od 23 godine! Ne sumnjamo da bi među njima bio i Luka Modrić, iako bi tada bio već na pragu 39. rođendana. Uz Modrića bi šansu dobila još dva senatora, vjerojatno Perišić i Kovačić.

Jedan uvjet se mora ostvariti

No do takvog scenarija treba se zadovoljiti još jedan, glavni uvjet. A to je da se Hrvatska premijerno plasira na Olimpijske igre. Prvi korak je već učinjen, jer Bišćanova mlada reprezentacija plasirala se na Euro, koji će se od 21. lipnja do 8. srpnja igrati u Rumunjskoj i Gruziji. U skupini smo s Rumunjskom, Španjolskom i Ukrajinom, a nakon što prođemo skupinu, za plasman na OI trebamo se plasirati u polufinale. Naime, na Olimpijske igre će četiri europske reprezentacije, s time da će među njima sigurno biti domaćin Francuska. Bišćanu neće biti lako ostvariti taj plasman, ali na Euru će u momčadi imati i A-reprezentativce Gvardiola, Šutala i Sučića pa je taj podvig itekako moguć.

Hrvatska prvi put na OI s nogometnom momčadi, a predvodi je Luka Modrić. Kakav bi to senzacionalan kraj reprezentativne karijere našeg kapetana bio!