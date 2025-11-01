Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
SERIE A

Kraj fantastičnog niza hrvatskog trenera, Atalanta upisala prvi poraz sezone

Serie A - Atalanta v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
01.11.2025.
u 17:23

Ovom pobjedom Udinese je preskočio Atalantu na ljestvici, sada je osmi sa 15 bodova, dok je Atalanta 10. sa 13

Nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, pretrpjeli su prvi poraz ove sezone u talijanskom prvenstvu u 10. kolu, bolji od njih bili su igrači Udinesea koji su na svom terenu slavili sa 1-0.

Momčad iz Bergama tako je nakon dvije pobjede i čak sedam remija po prvi put ostala praznih ruku u Serie A. Jedini gol na utakmici postigao je Zaniolo u 40. minuti. Hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu u ulozi kapetana. 

Ovom pobjedom Udinese je preskočio Atalantu na ljestvici, sada je osmi sa 15 bodova, dok je Atalanta 10. sa 13. Vode Napoli i Roma sa po 21 bodom.
Ključne riječi
Serie A Atalanta Ivan Jurić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja