Kraj fantastičnog niza hrvatskog trenera, Atalanta upisala prvi poraz sezone

Nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, pretrpjeli su prvi poraz ove sezone u talijanskom prvenstvu u 10. kolu, bolji od njih bili su igrači Udinesea koji su na svom terenu slavili sa 1-0.
Momčad iz Bergama tako je nakon dvije pobjede i čak sedam remija po prvi put ostala praznih ruku u Serie A. Jedini gol na utakmici postigao je Zaniolo u 40. minuti. Hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu u ulozi kapetana.
Ovom pobjedom Udinese je preskočio Atalantu na ljestvici, sada je osmi sa 15 bodova, dok je Atalanta 10. sa 13. Vode Napoli i Roma sa po 21 bodom.
