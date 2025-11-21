Preminuo Damir Petrunić, jedan od najboljih igrača slavne Dinamove generacije

Legendarni bivši nogometaš Dinama i jedan od najistaknutije juniroske generacije kluba, one s kraja 50-ih i početka 60-ih godina prošlog stoljeća, Damir Petrunić preminuo je u 85. godini objavio je zagrebački klub na svojoj službenoj stranici.

Dragi član naše plave obitelji, nekadašnji maksimirski junior, a kasnije i član prve momčadi, Damir Petrunić, zauvijek nas je napustio u svojoj 85. godini.

Petrunić je bio istaknuti član znamenite Dinamove juniorske generacije s kraja pedesetih i početka šezdesetih godina, momčadi koja je svojim dopadljivim izvedbama predstavljala svojevrsni hit zagrebačkog nogometa, privlačila brojne navijače.

Bio je jedan od najboljih igrača svoje generacije, u mladoj su momčadi tada nastupali i Zlatko Škorić, Rudolf Belin, Slaven Zambata, Zdenko Kobešćak, Mirko Charlie Braun, Zlatko Haraminčić, Berislav Ribić...

Zanimljivo je da su ujesen 1961. godine kao članovi Dinama II zaigrali u istoj fazi natjecanja kao i prva momčad plavih. Mladi maksimirski nogometaši prošli su filter kup natjecanja na republičkoj razini pri čemu su se probili u 1. kolo državnog kupa.

U prvoj je momčadi debitirao u travnju 1961. godine u remiju protiv Veleža u Mostaru, 0:0, istoga dana kad i njegov suigrač iz juniorskog sastava, naš kasniji proslavljeni vratar Škorić. Momčad su tada vodili znameniti treneri Marton Bukovi i Milan Antolković.

Petrunić je rođen 30. rujna 1941. u Zagrebu, stasao je u maksimirskoj školi kao jedan od najboljih izdanaka svoje generacije. Igrao je na pozicijama isturenog napadača i ofenzivnog veznog, krasili su ga sjajna tehnika i precizan udarac.

Na europskoj je sceni zablistao u Srednjoeuropskom kupu zabivši pogodak u pobjedi protiv Ferencvarosa s 2:0. Sudjelovao je i u pohodu na pokal pobjednika Kupa 1963. godine.

Po odlasku iz Dinama nastupao je za Lokomotivu - napisali su.

Petrunić je iu karijeri nastupao i za ljubljansku Olimpiju.