Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 195
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
NA RUBU

Preminuo Damir Petrunić, jedan od najboljih igrača slavne Dinamove generacije

Screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
21.11.2025.
u 19:12

Bio je jedan od najboljih igrača svoje generacije, u mladoj su momčadi tada nastupali i Zlatko Škorić, Rudolf Belin, Slaven Zambata, Zdenko Kobešćak...

Legendarni bivši nogometaš Dinama i jedan od najistaknutije juniroske generacije kluba, one s kraja 50-ih i početka 60-ih godina prošlog stoljeća, Damir Petrunić preminuo je u 85. godini objavio je zagrebački klub na svojoj službenoj stranici.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Dragi član naše plave obitelji, nekadašnji maksimirski junior, a kasnije i član prve momčadi, Damir Petrunić, zauvijek nas je napustio u svojoj 85. godini.

Petrunić je bio istaknuti član znamenite Dinamove juniorske generacije s kraja pedesetih i početka šezdesetih godina, momčadi koja je svojim dopadljivim izvedbama predstavljala svojevrsni hit zagrebačkog nogometa, privlačila brojne navijače.

Bio je jedan od najboljih igrača svoje generacije, u mladoj su momčadi tada nastupali i Zlatko Škorić, Rudolf Belin, Slaven Zambata, Zdenko Kobešćak, Mirko Charlie Braun, Zlatko Haraminčić, Berislav Ribić...

Zanimljivo je da su ujesen 1961. godine kao članovi Dinama II zaigrali u istoj fazi natjecanja kao i prva momčad plavih. Mladi maksimirski nogometaši prošli su filter kup natjecanja na republičkoj razini pri čemu su se probili u 1. kolo državnog kupa.

U prvoj je momčadi debitirao u travnju 1961. godine u remiju protiv Veleža u Mostaru, 0:0, istoga dana kad i njegov suigrač iz juniorskog sastava, naš kasniji proslavljeni vratar Škorić. Momčad su tada vodili znameniti treneri Marton Bukovi i Milan Antolković.

Petrunić je rođen 30. rujna 1941. u Zagrebu, stasao je u maksimirskoj školi kao jedan od najboljih izdanaka svoje generacije. Igrao je na pozicijama isturenog napadača i ofenzivnog veznog, krasili su ga sjajna tehnika i precizan udarac.

Na europskoj je sceni zablistao u Srednjoeuropskom kupu zabivši pogodak u pobjedi protiv Ferencvarosa s 2:0. Sudjelovao je i u pohodu na pokal pobjednika Kupa 1963. godine.

Po odlasku iz Dinama nastupao je za Lokomotivu - napisali su.

Petrunić je iu karijeri nastupao i za ljubljansku Olimpiju.

Ključne riječi
smrt Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-21/VjesnikZgariste1_dbr_spo_180125_jfif.jpg
Video sadržaj
5
'OVO SU RATNI UVJETI'

Krovna sportska kuća žrtva je požara na Vjesnikovu neboderu: 'Nemamo ni struje ni vode! Znate li kako sada radimo?'

– Premda nemamo osnovnih uvjeta za rad, mi radimo. U uredima sjedimo u jaknama, a vodu za osnovne higijenske potrebe dobavljamo u kanisterima iz Studentskog doma ili iz obližnjeg kafića. Kako nemamo ni interneta naša računala spajamo preko pristupne točke naših mobitela, a kada nam se baterija laptopa isprazni, odemo ga puniti u kafić – rekao je glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač

Učitaj još

Kupnja