Kovačević nakon novog teškog poraza otkrio boji li se otkaza: 'Drugi odlučuju o mojoj budućnosti'

Nogometaši Dinama doživjeli su novi poraz, treći u posljednjih pet utakmica, na gostovanju u Puli. Istra 1961 svladala je Plave s 2:1 zahvaljujući dvama pogotcima Nigerijca Lawala u 11. i 33. minuti, a poraz Dinama uspio je tek ublažiti Monsef Bakrar u 81. minuti.

Nakon utakmice razočaran je ponovno bio trener Dinama Mario Kovačević.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne treba biti previše pametan. Dobro smo ušli u utakmicu, znali smo da će prvi gol biti presudan, nažalost iz prve duge lopte oni su nam pobjegli, primili smo gol i ušli u nervozu. Bila je to izjednačena utakmica, Istra je onda zabila i drugi, pa nam je bilo teže. Imali smo nevjerojatnih promašaja u prvom dijelu, da smo zabili bilo bi nam lakše. Nastavak? Htjeli smo, trudili se maksimalno, zabili smo jednom, mogli i izjednačiti, čestitam Istri na pobjedi - rekao je u uvodu.

Komentirao je i Matea Lisicu na desnom beku koji se čini kao najslabija točka Dinama.

- On je igrao to i u mlađim kategorijama, a Mikić je tek desetak dana s nama. Vidjet ćemo sad u Kupu kako će to izgledati.

Otkrio je Kovačević i boji li se otkaza nakon ovog niza negativnih rezultata.

- Ja sam trener, svjestan sam svega, znam kako je kad nema rezultata. Ne razmišljam o tome, kako bih živio kad bi mi to bilo u glavi. Radim najbolje što mogu, drugi odlučuju o mojoj budućnosti.

Osvrnuo se i na probleme u igri svoje momčadi.

- Trebalo bi napraviti detaljniju analizu. Mučimo se kad nam se suparnici zatvore, sve je krenulo još od Varaždina, prelagano primamo te golove, pa nam se uvlači nervoza. Kad Dinamo ne pobjeđuje, to se osjeti, krenu onda svakakve priče, osjete to i igrači. Ne ide nas, teško nam je izaći iz toga. Dobro će nam doći pauza - zaključio je strateg Plavih.