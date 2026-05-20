ŽELI KONKURENTNU MOMČAD

Hoće li Modrić i sljedeće sezone igrati u Milanu? Postavio je klubu četiri glavna uvjeta za ostanak

Karlo Koret
20.05.2026.
u 17:14

Modrić u principu želi vidjeti klub i momčad kako napreduju, a to ga sigurno čini još omiljenijim među navijačima Milana

Luka Modrić u ljeto 2025. stigao je u Milan kao slobodan igrač nakon odlaska iz madridskog Reala. S punih 40 godina, pokazao je kako su godine samo broj te se prometnuo u ključnog igrača kluba. Potpisao je tada ugovor na godinu dana uz opciju produljenja na još godinu dana koju još uvijek nije aktivirao. Njegov ostanak za klupske čelnike je prioritet, a pojavile su se nove informacije oko njegovog potencijalnog ostanka.

Kako piše stranica Sempre Milan, Modrić je klubu postavio četiri uvjeta koje moraju ispuniti kako bi pristao produljiti ugovor s Rossonerima. Iako se na prvu čini kao da ima puno zahtjeva, oni su zapravo svi povezani i iznenađujuće - nemaju veze s financijama. 

Kapetan hrvatske reprezentacije želi biti dio konkurentne momčadi koja se može boriti za trofeje, želi igrati za momčad koja može napraviti rezultat u Ligi prvaka, želi da se jasno definira klupski projekt i želi znati kakav je status Massimiliana Allegrija uoči sljedeće sezone.

Modrić u principu želi vidjeti klub i momčad kako napreduju, a to ga sigurno čini još omiljenijim među navijačima Milana. Očito je kako želi vratiti klub na staze stare slava kada su bili jedan do, ako ne i najmoćniji europski klub. Njegovi zahtjevi baziraju se na sportskim uspjesima koji, naravno, svima u interesu.
