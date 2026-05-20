Jedan velikan isključio se iz borbe za Gvardiola: Više je prepreka transferu

U brojnim se medijima prošlog tjedna pojavila vijest kako su europski velikani Real Madrid i Bayern zainteresirani za dovođenje hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola. Sjajni branič imao je tešku sezonu u kojoj je zbog loma potkoljenice odigrao samo 24 utakmice. Unatoč tome, jasno je kako je riječ o stoperu svjetske klase pa interes najbogatijih svjetskih klubova ne čudi.

Portal Eurosport sada piše kako je transfer iz Manchester Cityja u Bayern ipak prilično nerealan. Glavni problem jest što Bayern na njegovoj poziciji već ima Dayota Upamecana i Jonathana Taha, dva stopera svjetske klase. Trošiti veliki novac, kakav bi Gvardiolov transfer zasigurno zahtijevao, na igrača kojem se ne može garantirati mjesto u početnoj postavi kosi se s Bayernovom politikom.

Interes Reala zato još uvijek postoji i nije nemoguće da ga Kraljevski klub i dovede. Prate ga još otkako je bio član Leipziga, no u ljeto 2023. Manchester City ipak je ponudio puno više. Pitanje je samo bi li ga Građani htjeli pustiti jer Gvardiol se prometnuo u ključnog igrača još od trenutka kada je stigao.

Da postoji interes Bayerna za hrvatskog reprezentativca otkrio je veliki Lothar Matthäus za Sky nakon što je minhenski klub podignuo trofej pobjednika Bundeslige:

- Imam jednog igrača na umu i čuo sam da su već poslani prvi upiti. Riječ je o bivšem bundesligaškom igraču iz Leipziga koji sada nastupa za Manchester City. Može igrati lijevog beka i stopera - rekao je tada.