Na najsjajnijoj pozornici: Prvak neće biti najbolji, nego najzdraviji sastav

Kao nikad prije, ozljede su obilježile ovogodišnje doigravanje NBA lige. Najbolje mjerilo tome su elitni NBA igrači i njihove ozljede, a čak je osam all-starovaca propustilo barem jednu utakmicu zbog ozljede. A onaj deveti će ih propustiti nekoliko (Chris Paul) zbog poštivanja protokola COVID-19. Inače, tijekom osnovnog dijela sezone All-Star igrači propustili su 370 od moguće 1944 utakmice što je najveći postotak (19 posto) u NBA povijesti.

NBA doigravanje je najveća i najsjajnija pozornica na kojoj nastupaju najbolji svjetski košarkaši. Na kojoj niču nove zvijezde, ruše se rekordi, ispisuju legende ali i na kojoj se krune prvaci.

NBA liga nije poslušala LeBrona

Doigravanje je dio natjecanja koji svi nestrpljivo čekaju jer u njemu se, kako se voli reći, igra puno intenzivnije nego u osnovnom dijelu sezone. A ove sezone doigravanje se sastojalo od 72 utakmice, deset manje nego tijekom redovitih sezona koje nije trebalo skraćivati.

A ova je skraćena jer je prošla završena prilično kasno, u prvoj polovici listopada, pa je prošlosezonski prvak LeBron James zagovarao početak nove sezone tek u siječnju. S pravom, jer se u drugom dijelu sezone i on ozlijedio pa su Lakersi osnovni dio završili tek na sedmome mjestu. Na žalost igrača, zbog primamljivih televizijskih termina sezona je počela uoči Božića, pa sad imamo to što imamo, okrnjeno doigravanje.

– Upozoravao sam na tu mogućnost, ali me nisu htjeli slušati. Znao sam što će se dogoditi i zato sam to i govorio. Ove ozljede nisu uobičajen dio sporta, to su ozljede zbog nedostatka odmora i vremena za oporavak. Ovo bi trebao biti najbolji dio sezone, a navijači ne mogu gledati niz svojih najdražih igrača – kazao je LeBron James koji je sa svojim Lakersima ispao u doigravanju upravo zbog ozljede vrlo važnog suigrača Anthonyja Davisa.

A on je već u trećoj utakmici prvog kruga doigravanja, koju su Lakersi igrali protiv Sunsa, istegnuo koljeno. Igrao je unatoč toj ozljedi sve dok u drugoj četvrtini utakmice nije ozlijedio preponu. A kada je Davis otpao, ni Kralj James više nije mogao ništa učiniti protiv razigranih Sunsa iz Arizone predvođenih iskusnim razigravačem Chrisom Paulom i raskošnim strijelcem Devinom Bookerom.

I Boston Celticsi ostali su bez jednog od dvojice najboljih igrača, i to prije doigravanja. Naime, Jaylen Brown ozlijedio se još početkom svibnja (lijeva šaka) pa je već 13. svibnja završio na operaciji. A bez Browna, kao sedmi nositelji na Istoku, Celticsi nisu imali izgleda protiv Brooklyn Netsa predvođenih Kevinom Durantom i Kyrieom Irvingom.

A baš je ovaj posljednji također postao pehist. U prvom poluvremenu četvrte utakmice polufinala Istočne konferencije protiv Milwaukee Bucksa iščašio je zglob. Nakon pokušaja šuta iz naskoka, Irving je naskočio na stopalo Giannisu Antetokounmpu koji je upravo odveo Milwaukee do sedme utakmice u toj vrlo zanimljivoj seriji.

A u njoj je također ozlijeđeni James Harden imao vrlo mali učinak. Taj iznimno vižljasti i moćni ljevoruki bek ozlijedio se već u 43. sekundi prve utakmice s Bucksima. On se jest vratio na parket u petoj i šestoj utakmici serije, no to još nije onaj Harden, velemajstor driblinga i šuta, kakvog ga pamtimo iz sezona u kojima je na raketni pogon predvodio “Rakete” iz Houstona.

Problem s dvojicom nositelja igre snašao je i Utah Jazz Bojana Bogdanovića, momčad s najboljim omjerom pobjeda i poraza u osnovnom dijelu sezone. “Džezistima” se najprije ozlijedio prvi razigravač Mike Conley, i to još u prvom krugu doigravanja protiv Memphis Grizzliesa. Conley nije igrao od pete utakmice te serije i to se u igri Ute osjeti, baš kao što se osjeti i problem s gležnjem prvog Utina strijelca Donovana Mitchella.

Clippersi bez Kawhija Leonarda

Zbog toga se i dogodilo da su u polufinalu Zapada LA Clippersi poveli s 3-2, i to baš u utakmici uoči koje su bili otpisani. Kada se pročulo da u petoj utakmici neće biti Kawhija Leonarda (gležanj), Clipperse su mnogi otpisali, no oni su iznenadili svoje navijače i pobijedili u petoj utakmici na vrlo “vrućem” parketu u Salt Lake Cityju.

Teškoća su zbog ozljede glavnog igrača imali i Philadelphia Sixersi koji bi možda i završili seriju s Atlantom (2-3) da jedan od najboljih centara lige Joel Embiid ne vuče ozljedu meniska lijevog koljena. A kako je riječ o napuknuću, on i dalje igra, ali nije ni blizu svoga punog kapaciteta. I zato su “Jastrebovi” iz Atlante i došli u priliku da neočekivano uđu u finale Istoka.

MVP lige Nikola Jokić igrao je punim kapacitetom, no to njegovu Denveru, zakinutom za ozlijeđenog Jamala Murraya (prednji križni ligamenti), nije bilo dovoljno da eliminira Šarićeve Phoenix Sunse. A upravo je taj kanadski reprezentativac objavio na Twitteru veliku istinu:

“Ove sezone prvak neće biti najbolja nego najzdravija momčad.”