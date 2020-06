Karijeru će nastaviti u odbojkaškoj Barceloni

Božana Butigan, hrvatska odbojkaška reprezentativka, potpisala je za talijanski Conegliano, jedan od najboljih europskih klubova. Imat će 20 godina kada prvi put zaigra u inozemstvu.

– Naravno da mi je velika čast igrati u jednom takvom klubu. Moj san se ostvario. Uvijek sam željela igrati u Italiji. Čim je završen posao, odmah sam nazvala Samantu Fabris koja je tamo igrala godinama i dala mi je zaista velik broj dobrih savjeta – rekla je Božana.

Dakle, upoznala vas je koji su najbolji restorani, gdje je najbolja kava...

– Između ostalog, i to.

Olakšavajuća okolnost je što će joj trener biti Daniele Santarelli, inače izbornik hrvatske ženske reprezentacije.

Predsjednik proizvodi drva

– Dobro, znam gdje će mi biti mjesto. Sigurno ne u početnoj postavi. Rekao mi je trener da ću igrati utakmice sa slabijim suparnicima, a vjerojatno ću ulaziti i na onim utakmicama kada budemo vodili s 2:0 u setovima i s velikom razlikom u trećem setu. Na mjestu srednjaka, na kojem igram, u klubu je ostala sjajna Nizozemka Robin de Krujif. Tako da će ona počinjati u prvoj postavi.

Osim trenera u klubu ima još jedna poveznica s Hrvatskom...

– Da, predsjednik kluba Piero Garbeletto vlasnik je tvrtke za proizvodnju drva, a jednu tvornicu ima u Hrvatskoj.

Vaš transfer je kao da netko od hrvatskih nogometaša prijeđe u Barcelonu, Liverpool ili Bayern...

– Istina. Conegliano je aktualni pobjednik svjetskog klupskog prvenstva. Ove sezone došle su do četvrtfinala Lige prvakinja, ali je koronavirus zaustavio sva odbojkaška natjecanja u Europi. U zadnje tri godine u Ligi prvakinja Conegliano je bio dvaput drugi i jednom treći. Dakle, klub je trenutačno među tri najbolja ženska kluba na svijetu. Vjerujem da ćemo u novoj sezoni četvrti put zaredom biti prvakinje Italije i da ćemo u Ligi prvakinja otići do kraja, do naslova – kaže Božana.

Zanimljivo je da Conegliano domaće utakmice igra u 30 kilometara udaljenom Trevisu.

– U Coneglianu ima manja dvorana gdje se trenira samo ujutro, dok se popodnevni treninzi održavaju u Trevisu, u dvorani koja prima 5000 gledatelja. Čula sam od Samante da su gledatelji prilično bučni i jedva čekam da osjetim tu atmosferu.

Ne bojite se odlaska u Italiju, zemlju koja je imala velik broj oboljelih i umrlih od koronavirusa?

– Ne bojim se. Nadam se da će se sve to polako smiriti. U klub se moram javiti početkom srpnja. Do tada moram završiti autoškolu, ali ne vjerujem da ću u Italiju automobilom. Nisam sigurna da ću ga tamo i voziti jer sam početnik.

Jeste li našli stan?

– Ne, klub ima jednu zgradu u kojoj žive sve igračice koje dolaze sa strane. Mislim da su mi rekli da ću živjeti s jednom mladom talijanskom igračicom. Što se tiče jezika, dobro govorim engleski i njemački, a ovih dana sam počela učiti talijanski. Jezik nije težak pa ću ga brzo svladati – istaknula je Božana.

U Italiju dolazi iz zagrebačke Mladosti i jedna je od pet igračica koja će napustiti klub na kraju ove sezone.

– Samo sam ja otišla u Italiju. Ostale su otišle u Švicarsku, Francusku, a Mateja Rajković čak u Moldaviju – reći će Božana.

O Božani je sve lijepo rekao i trener Santarelli.

– Ona je igračica budućnosti. U kratkoj karijeri pokazala da je sportašica s dobrim osnovama koja će uz kvalitetne igračice moći puno naučiti. Nema veliko iskustvo na ovoj razini, ali u reprezentaciji je od malih nogu – rekao je Santarelli.

Naglo izrasla 15 cm

Ugovor s Mladosti imali ste na još jednu godinu?

– U Mladosti su svi bili iznimno korektni i kooperativni te nije bilo nikakvih problema oko transfera. Mladost je za tu zadnju sezonu dobila dio odštete, a i ja sam zadovoljna financijskim dijelom koji sam potpisala. U Mladosti mi je bilo sjajno, tu sam postala reprezentativka i napredovala. Imala sam sve uvjete koji su potrebni za ispravan razvoj – rekla je Božana.

Odbojkom se počela baviti?

– U Čapljini. Bio je to jedini ženski sport u gradu, sve moje prijateljice su počele trenirati, pa sam i ja. Bilo je to u drugom ili trećem razredu osnovne škole, ali tada nisam bila posebno visoka. U sedmom razredu naglo sam izrasla nekih 10-15 centimetara pa u proteklih godinu i pol još 4-5, do sadašnjih 191, tako da je sve super ispalo, kaže Božana.