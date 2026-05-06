Simona Mijoković podijelila predivnu vijest, pljušte čestitke: 'To će sigurno biti top'

Voditeljica i autorica Simona Mijoković na svom je Facebook profilu otkrila da će i ove godine organizirati hodočašće u Međugorje. - Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji... ...Poslije četiri uspješna hodočašća u zadnjih sedam godina, udijeljena mi je milost od Gospodina Isusa da i ove godine organiziram evo već peto hodočašće u Međugorje na produženi vikend od 3.06.- 7.06.2026 (za blagdan Tijelova) - napisala je Mijoković na društvenim mrežama, dodavši kako će se na put kretati iz Zagreba i Velike Gorice.

Njezina objava oduševila je pratitelje koji su joj pisali brojne komentare podrške. - "To će sigurno bit top. Ljudi, tko može, odite", "Ponesite u svom srcu i nas koji ne možemo ići sa vama zbog raznih zdravstvenih tegoba. Preporučite i mene osobno dragoj majčici da moje srce ozdravi ako je volja Božja. Neka vam je blagoslovljeno hodočašće" - neke su od najistaknutijih reakcija.

Podsjetimo, Simona redovito objavljuje trenutke iz privatnog života, pa je tako nedavno pokazala i fotografije s prve pričesti sina Joshue. ''Prva sveta pričest. 19. 4. 2026., Linz. Ljubljenom mom sinu Joshui Marii; Neka ti Sveto Tijelo Kristovo uvijek bude sav Izvor života. Izvor mira, radosti, jakosti i Vječne Ljubavi. Želim ti svim srcem da Isus u svetoj hostiji bude jedino i najveće tvoje bogatstvo! Radosni, ponosni i zahvalni na daru tvog života!'', poručila je tada.

Simona ima četvero djece sa suprugom Stanislavom Mijokovićem, za kojeg se udala 2016. godine i s kojim živi u Linzu: sinove Michaela i Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu. Također, iz braka s bivšim suprugom Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu koja je nedavno proslavila 20. rođendan, a budući da je ona rodila s 18 godina, Simona je već postala baka.

Mijoković, nekoć poznata kao starleta i glazbenica, danas se profilirala kao uspješna autorica koja je posljednjih godina svoj život u potpunosti usmjerila prema vjeri, o čemu otvoreno govori i u javnosti. Na Laudato televiziji ovog je Uskrsa preuzela voditeljsku ulogu u emisiji Novi život, gdje s gostima razgovara o njihovim osobnim krizama, obraćenju i traženju smisla u teškim životnim razdobljima.