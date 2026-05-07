Slavni nogometaš upao u kockarski dug zbog klađenja, a sada je postupak završen

Kraju je priveden sudski postupak u kojem su bili uključeni ugledni talijanski nogometaši Sandro Tonali i Nicolo Fagioli, a koji je bio vezan za njihovo ilegalno klađenje.

Istraga u koju su bili uključeni talijanski nogometaši pokrenuta je 2025. godine. Tonali i Fagioli već su odslužili sportske suspenzije zbog nedozvoljenih aktivnosti vezanih za klađenje na nogometne utakmice. Tonali je bio suspendiran na deset mjeseci te je morao platiti kaznu od 20.000 eura, dok je Fagioli dobio kaznu od sedam mjeseci izbivanja s nogometnih travnjaka uz novčanu kaznu od 12.500 eura.

Uz to su obojica morala pohađati edukativne programe na temu opasnosti i ovisnosti o igrama na sreću. Kako je ranije pisao talijanski tisak Fagioli je za vrijeme klađenja uspio nagomilati kockarski dug od čak pola milijuna eura.

Te su se kazne isključivo odnosile na sportski dio vođenog procesa, a usporedno s tim je vođen postupak zbog korištenja ilegalnih kladioničarskih platformi od strane nogometaša. Tonali i Fagioli su pritom optuženi i da su promovirali te platforme među drugim profesionalnim sportašima te da su posredovali u uplatama za kolege.

Za te je prijestupe Tonali kažnjen s dodatnih 78.000 eura, dok je Fagioli dobio uvjetnu kaznu zatvora od jednog mjeseca.

Tonali je trenutačno član Newcastlea i za talijansku reprezentaciju je tijekom karijere odigrao 32 utakmice, dok Fagioli nosi dres Fiorentine, a za Italiju je dosad skupio sedam nastupa.