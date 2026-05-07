Papa Lav nazvao banku, službenica mu brzo poklopila slušalicu: Evo što je tražio

Otprilike dva mjeseca nakon što je Robert Francis Prevost, kardinal rođen u Chicagu, postao papa Lav XIV, nazvao je svoju banku u domovini. Predstavio se kao Robert Prevost i rekao da želi promijeniti telefonski broj i adresu koje banka ima u evidenciji. Međutim, kako navodi The New York Times, službenica banke rekla mu je da to nije dovoljno, odnosno da mora osobno doći u poslovnicu. Cijelu situaciju opisao je njegov bliski prijatelj, velečasni Tom McCarthy u videosnimci koju je podijelio na društvenim mrežama. ‘Pa, to neću moći učiniti’“, prepričao je velečasni papine riječi.

Djelatnica banke se ispričala, a papa je pokušao drukčiji pristup. „Bi li vam nešto značilo kad bih vam rekao da sam papa Lav?“ upitao je, prema riječima oca McCarthyja. Čak i dok predvode više od milijardu katolika diljem svijeta i žive okruženi raskoši i neprocjenjivim umjetninama, pape se ponekad zapletu u svakodnevne, posve obične situacije, bilo slučajno ili namjerno.

Problem je na kraju riješen zahvaljujući intervenciji drugog svećenika koji je imao vezu s predsjednikom banke, rekao je otac McCarthy. Nema informacija o službenici korisničke podrške koja je prekinula poziv s najpoznatijim klijentom banke. „Možete li zamisliti da budete poznati kao žena koja je poklopila papi?“ rekao je otac McCarthy.