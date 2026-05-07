Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Nevjerojatna situacija

Papa Lav nazvao banku, službenica mu brzo poklopila slušalicu: Evo što je tražio

Pope Leo XIV visits Turkey
YARA NARDI/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
07.05.2026.
u 10:30

Problem je na kraju riješen zahvaljujući intervenciji drugog svećenika koji je imao vezu s predsjednikom banke, rekao je otac McCarthy

Otprilike dva mjeseca nakon što je Robert Francis Prevost, kardinal rođen u Chicagu, postao papa Lav XIV, nazvao je svoju banku u domovini. Predstavio se kao Robert Prevost i rekao da želi promijeniti telefonski broj i adresu koje banka ima u evidenciji. Međutim, kako navodi The New York Times, službenica banke rekla mu je da to nije dovoljno, odnosno da mora osobno doći u poslovnicu. Cijelu situaciju opisao je njegov bliski prijatelj, velečasni Tom McCarthy u videosnimci koju je podijelio na društvenim mrežama. ‘Pa, to neću moći učiniti’“, prepričao je velečasni papine riječi.

Djelatnica banke se ispričala, a papa je pokušao drukčiji pristup. „Bi li vam nešto značilo kad bih vam rekao da sam papa Lav?“ upitao je, prema riječima oca McCarthyja. Čak i dok predvode više od milijardu katolika diljem svijeta i žive okruženi raskoši i neprocjenjivim umjetninama, pape se ponekad zapletu u svakodnevne, posve obične situacije, bilo slučajno ili namjerno.

Problem je na kraju riješen zahvaljujući intervenciji drugog svećenika koji je imao vezu s predsjednikom banke, rekao je otac McCarthy. Nema informacija o službenici korisničke podrške koja je prekinula poziv s najpoznatijim klijentom banke. „Možete li zamisliti da budete poznati kao žena koja je poklopila papi?“ rekao je otac McCarthy.

Putin se zabarikadirao u bunkerima: Strahuje od atentata i ne vjeruje nikome, tjelohraniteljima zabranio čak i javni prijevoz i internet
Ključne riječi
SAD banka papa Lav XIV.

Komentara 14

Pogledaj Sve
SL
Slaven
13:41 07.05.2026.

Žena je ispravno napravila, iz dva razloga. Prvo, klijent je klijent, a pravila banke su pravila banke i vrijede za sve klijente jednako. Drugo, bilo tko može nazvati banku, predstaviti se kao osoba XY i tražiti promjenu podataka. Što da je u pitanju bio neki prevarant. Službenica je postupila po PS-u.

NE
NenadNikolicCroatia
14:03 07.05.2026.

Službenica je reagirala prema poravilima poslovanja banke s klijentima banke. Jedino je kad joj je klijent rekao tko je trebala se posavjetovati s nekim na višoj poziciji u banci. I postupiti kako joj se kaže. Moglo je doći do bojota banke gdje bi banka pretrpjela i materijalnu i štetu svog ugleda. No rijetko se takav klijent javlja banci pa službenica nije bila pripravna na takvu situaciju jer je rijetka i neobična.

Avatar HajdukLika
HajdukLika
16:55 07.05.2026.

Mogao je nazvati i Kunta Kinte i reći da je papa.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!