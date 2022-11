Kanadski izbornik nakon Belgije prijeti Daliću: 'Sje*at ćemo Hrvatsku. Jednostavno je.'

Belgija je večeras na jedvite jade i uz pomoć sudaca svladala Kanadu koja se u punom smislu riječi pokazala opasnim protivnikom. Prijetili su outsideri Kanađani vratima Belgije čak 21 put.

Držali su i vodili tempo utakmice sve do posljednjih 25 minuta kada je energija pala, a igrom slučaja stradali su od pokušaja Belgije u 44. minuti te na kraju izgubili 0:1.

Veliku ulogu nažalost odigrali su i suci koji su Kanađane oštetili za dva kaznena udarca, no ne brine to njihova izborika Johna Herdmana koji je nakon utakmice bacio rukavicu Hrvatskoj.

- Rekao sam igračima kako pripadamo ovdje i kako ćemo iduće s*bati Hrvatsku. Jednostavno je - poručio je Herdman pred kamerama uz teren, no kasnije u intervju za Kanadski nogometni savez ipak je ublažio retoriku i malo drugačije pričao o Hrvatskoj.

John Herdman Reaction 🍁



"I think the fans in the stadium can go away feeling like we're a football country. They brought their energy for 90 minutes. It felt like we were the home team." #WeCAN pic.twitter.com/RFjHSUEZ3t