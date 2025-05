Kako je kroasan s čokoladom pokrenuo preokret: 'Bila sam nervozna i nisam dobro jela'

Tara Würth ovogodišnja je pobjednica Zagreb Opena, ITF W75 turnira iz kalendara Women's World Tennis Toura, a do šestog pojedinačnog ITF naslova u karijeri došla je pobijedivši u finalu odigranom na Šalati Španjolku Guiomar Maristany Zuletu de Reales (WTA – 210.) sa 6:2, 4:6, 6:3. Ovo joj je šesti naslov, drugi u njenom u Zagrebu, čime je, kako je i obećala, zadržala stopostotan učinak (3/3) u finalima na hrvatskom tlu. Prethodno je slavila 2023. u Splitu te lani na Zagreb Ladies Openu. Tara će nakon ovog uspjeha skočiti na 257. poziciju na WTA listi.

Nije me hvatala panika

- Imala sam set i 3:0, loptu za 4:0, ali nisam bila dovoljno hrabra. Ona je dobro odservirala i promijenio se momentum meča. Malo mi je ponestalo snage, i mentalne i fizičke, jer sam se osjećala kao sam miljama daleko od pobjede. Ona je uzela pet gemova zaredom. Malo sam se na 5:3 opet ubacila u ritam, ali bilo je prekasno. Odigrala je hrabro, završila je dva poena na mreži i tu nisam mogla ništa. Na početku trećeg seta je bila borba, hvatale smo se. Kad je na 3:2, 0:30 pao pljusak, tu sam se malo dobila. Otišla sam u svlačionicu, presvukla sam se. Bila sam od svega nervozna i nisam dobro jela, baš mi je ponestalo snage već u drugom setu. Nismo znale kad ćemo nastaviti pa mi je kondicijski trener preporučio da pojedem kroasan. Bio je dovoljno lagan i pun ugljikohidrata, mislim da je bilo malo čokolade u njermu, tako da me podigao i bila sam spremna za dalje. Bila sam smirena, nije me hvatala nikakva panika. Vratile smo se na teren, odigrala sam kako treba dva, tri poena i došla do 4-2, odservirala lagano za 5-2 i na 5-3 uspjela završiti meč. Sve se posložilo - rekla je Tara.

Sjajan učinak na turniru u Hrvatskoj?

- Dajte pod hitno organizirajte nekakav Grand Slam turnir u Hrvatskoj. Dobro mi ide na našem tlu. Vjerujem da bi mogla do naslova i na turniru u Makarskoj koji će biti početkom lipnja. Sada slijedi tjedan dana odmora, moram zaliječiti ozljedu. Nažalost, nisam uspjela izboriti kvalifikacije za Roland Garros, pokušat ću skupiti dovoljno bodova da upadnem u kvalifikacije za Wimbledon. Vrijeme je da malo igram i na travi, zar ne? Inače, zemlja mi je najjača i najomiljenija podloga. Prije Makarske odigrat ću turnir u talijanskoj Bresci, riječ e o WTA turniru 125 – rekla je Tara.

Atmosfera na tribinama bila je sjajna?

- Atmosfera je bila odlična. Ne znam koji mi je turnir draži, onaj lani na Ravnicama nije bio na televeziji pa je ovdje bio još ozbiljniji dojam. Maksimir je, ajmo reći "moj", jer blizu živim. Ali blizu mi je i ovdje. Oba su mi turnira draga. Možda mi je ovaj malo draži, jer je pehar veći - priča Tara.

Na tribinama su vas bodritili roditelji, sestre, rodbina, prijatelji....

- Nisam puno ni htjela gledati po tribinama, ali svi su se skupili. Čula sam poznate glasove. Svi, i oni koji nisu uspjeli doći, uvjerena sam da su ponosni na moj rezultat - zaključila je Tara.

Zadovoljan je bio i Branko Horvat, direktor turnira.

- Drago mi je da se vrhunski tenis vratio na Šalatu koja se obnavlja. Vjerujem da će do sljedeće godine na tribinama biti stolice i da će glavni stadion dobiti rasvjetu pa će se mečevi moći igrati i u noćnom terminu – istaknuo je Horvat.

Pavić u novom finalu

Novi uspjeh Mate Pavića i Salvadorca Marcela Arevala – najbolja svjetska kombinacija prošla je jučer u završnicu ATP Masters 1000 turnira u Rimu nakon slavlja nad Britancima Joeom Salisburyjem i Nealom Skupskim – 7:6(2), 6:1. Ključ je bilo osvajanje prve dionice u kojoj su Britanci kod 6:5 imali servis za 1:0. Pavić i Arevalo su se izvukli iz te situacije i do kraja dvoboja više nisu imali problema na putu do svog četvrtog ovogodišnjeg finala na Masters 1000 turnirima. Za svoj sedmi zajednički naslov (ukupno 42. u karijeri za Splićanina) igrat će protiv pobjednika meča Heliövaara/Patten – Doumbia/Reboul.

U nedjeljnom finalu zemljanog ATP Masters 1000 turnira u Rimu igrat će domaći tenisač, najbolji na svijetu, Jannik Sinner i Španjolac Carlos Alcaraz. Sinner je u polufinalu pobijedio Amerikanca Tommyja Paula s 1:6, 6:0, 6:3 čime je talijanski tenisač ostvario 26. pobjedu u nizu. Uvodna dva seta su bila vrlo čudna. Prvi je dobio Paul samo uz jedan izgubljeni gem, dok je u drugoj dionici uzvratio Sinner tako što suparniku nije prepustio niti jedan gem.

Napravio je Sinner u tom dijelu meča niz od čak devet gemova. Nakon što je dobio drugi set 6-0 poveo je ujedno u trećem s 3-0 te se činilo da će vrlo lako otpuhati američkog tenisača s terena. Vratio je Paul izgubljeni break i smanjio na 2-3, ali je potom još jednom loše odigrao gem na svoj početni udarac. Sinner je poveo 5-2 i time definitivno osigurao završni meč za trofej. Alcaraz je ranije spriječio talijansko finale u Rimu nakon što je poslije dva sata igre slavio 6:3, 7:6 (4) protiv Lorenza Musettija čime je peti put u karijeri pobijedio tog suparnika, u šestom međusobnom dvoboju.