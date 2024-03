'Jurio sam na press konferenciju nakon sprovoda. Moj odgovor nije bio adekvatan, kao niti to pitanje'

Vodeća momčad hrvatske lige Rijeka u subotu od 15 sati gostuje kod Slaven Belupa u Koprivnici. Trener Riječana Željko Sopić je na press konferenciji najavio dvoboj u kojem gosti moraju ići na pobjedu kako bi zadržali prednost ispred Hajduka i Dinama.

- Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv meni jako dragog kluba Slaven Belupa, gdje sam proveo dvije jako lijepe godine igračke karijere. Mislim da su bile i dosta uspješne. Za Rijeku je ovo nezgodno gostovanje, uvijek se potencira neka prošlost. Ako želimo ostati na tragu na kojemu smo sada, prisiljeni smo, odnosno želimo pokušati uzeti sva tri boda i stanku dočekati na poziciji na kojoj smo trenutno. Neće biti lagano. Gledao sam zadnjih par Slavenovih utakmica. Nemaju neke rezultate, ali igraju jako dobar nogomet - rekao je Sopić.

- Ne, nemam. Gledajte, pitanje je bilo kakvo je bilo. Jurio sam k vama na press-konferenciju s nekog sprovoda. Niti je bilo adekvatno pitanje, niti odgovor. Ne bih se na to previše vraćao. Ova će Rijeka, bez obzira s kim igra, igrati napadački dok sam tu, pa ne moramo ulaziti ni u minute ni u vrijeme. Idemo svaku utakmicu na pobjedu i to je to - odgovorio je na pitanje da je zadnji puta prognozirao 18. minutu kada kreće riječka ofenziva prema suparničkom golu.

- Ako želite neki moj komentar o igračima kojima istječu ugovori na ljeto, znam da smo s Dilaverom nešto pričali, ali on još nije skroz odlučio jer ima troje male djece i obitelj u Austriji. Čak taj sportski aspekt nije u prvom planu. Mora sjesti s obitelji, ipak ima ženu i troje djece.. Da je presretan, nije, ne bih ni ja bio, realno. Sigurno ćemo pričati sa svima i vidjeti što je u našoj moći, ne samo voljnoj, nego i financijskoj - poručio je Sopić.