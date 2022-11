Juričić otkrio kakvog trenera Rijeka traži: Neko domaće, dokazano ime

Nakon što je jučer nakon 2:7 prvenstvenog poraza smijenjen Serse Cosmi, Rijka traži novog trenera.

Cosmi je momke s Kvarnera vodio u deset prvenstvenih i dvije Kup utakmice, a najviše boli poraz od Bijelog Brda u osmini finala Kup. Presudio mu je Dinamo u fotofinišu jesenskog dijela sezone.

O tome tko bi mogao naslijediti njega na trenerskoj klupi nešto je dao naslutiti Srećko Juričić, Miškovićev savjetnik za sportski segment kluba. On je gostovao je u emisiji Radio Rijeke – “Pod stijenama Kantride”.

- Situacija je loša i treba se nešto promijeniti. Moramo dovesti trenera, nadam se da će imati snage i energije da izvuče momčad iz ovoga stanja. Isto tako moramo dovesti igrače koji će kvalitetom biti na razini Rijeke i koji će moći podignuti ovu momčad na više stepenice nego što je sada - rekao je Juričić pa dodao:

– Meni se čini da je najbolje da je to neko dokazano ime koje ima puno energije i uspjehe iza sebe kao što su primjerice to bili Rožman, Bišćan i Tomić. Nadam se da ćemo pronaći takvog trenera. Stranac ili domaći? Mislim da je bolje da to bude domaći trener. Nema puno vremena za prilagođavanje na HNL, dakle mislim da je bolje da to bude trener iz našega kraja ili naše regije.