'Dosta je onih koji misle drugačije, ja držim da nam to ne odgovara'

Ovo je bilo super, rutinski izborena pobjeda u jednoj pragmatičnoj utakmici i svi moramo biti zadovoljni s ovom pobjedom. Pustimo sad to što nije bila rapsodija od igre, važno je što smo odigrali susret s puno discipline.

Iskreno, malo sam se bojao ovog 4-4-2 sustava, tako smo u jednom dijelu igrali protiv Senegala i to je izgledalo jako loše u Osijeku. Jer, ako vam dvije špice ne igraju defenzivu, pate vezni igrači, stvaraju se rupe.

No, naša četiri ofenzivna igrača odigrala su i taj dio odlično, počev od Mandžukića. Pa je Rebić napravio veliki posao. Perišić se više traži kad se puno mijenja pozicija, ali i on će kao i Mandžukić eksplodirati. Ne volim komentirati igrače na dnevnoj bazi, to su sve odlični igrači i treba u njih vjerovati i pustiti ih da igraju.

Jako smo dobro napadali tu takozvanu drugu loptu, kad bismo izgubili loptu, brzo smo i dobro reagirali. Svojom smo igrom ograničili Nigeriju, iako sam iskreno od nje očekivao puno više. Imaju par dobrih igrača, ali moj je dojam kao da u pripremi susreta s nama nisu uopće razmišljali o tome kako bi nam mogli zabiti gol. Mi smo to znali iskoristiti, taktički pametno i jako disciplinirano napravili smo posao kakav je trebalo napraviti.

Osim četiri ofenzivna koja sam već spomenuo, i naša obrana, četiri u zadnjoj liniji, odradila je pravi posao. Lovren je bio fenomenalan, ostali jako dobri. Taj Strinić je bio stalno osporavan, a odigrao je jako dobru utakmicu. Vrsaljko je više igrao prema naprijed od Strinića, više smo otvarali tu desnu stranu, ali sve je štimalo. Imamo mi tu još raznih opcija, kad Vrsaljko ode naprijed, Strinić može biti treći stoper.

Naravno da uvijek može bolje, ali ne bih sad volio o tome što je bilo manje dobro, ovo je velika i važna pobjeda.

Naš izbornik ima još puno raznih taktičkih mogućnosti, moj je dojam da ovakva formacija nije naša prirodna iako smo dobro odigrali. No, nekako smo prirodniji kad imamo još jednom veznog više, pogotovu ofenzivnog veznog koji bi dao pravi pas na 20, 25 metara. Mislim da smo bili prirodniji kad je ušao Brozović.

Ali, i tu imamo raznih mogućnosti, kako s Brozovićem, Badeljem, Kovačićem... Jučer je Rakitić bio dobar iako je često bio na velikom prostoru, o Modriću uopće ne treba trošiti riječi. No, kažem, imamo puno raznih mogućnosti, još više možemo ofenzivno koristiti bekove.

Iako je dosta onih koji misle drukčije, ja mislim da nama 1:1 Argentine i Islanda ne odgovara, bilo bi nam lakše da je Argentina dobila. Argentina mi nije izgledala dobro, ali ja nikako ne bih volio da nam o svemu odlučuje utakmica s Islandom, da nam to bude majstorica za prolaz.

Bojim se da bismo imali velikih problema s Islandom, strašno su čvrsti, već smo i sami iskusili kako nam je teško igrati protiv njih, koliko su čvrsti i koliko ih je teško probiti, k tome su opasni u prekidima. Doduše, očito smo i mi dobri u prekidima, pa Nigeriji smo zabili oba gola nakon prekida. U svakom slučaju bih radije da već u četvrtak s Argentinom pokušamo rješavati prolaz kroz ovu našu skupinu.

Ne možemo mi protiv Argentinaca, kao što je to protiv njih radio Island, stati u bunker i obraniti se. Ali, mi imamo kvalitetu da Argentinu dobijemo u otvorenoj borbi, otvorenog garda. I ne samo kvalitetu, sad smo pokazali i disciplinu, a to će nam sve zajedno trebati.