Jugoslavenska legenda: S treninga sam izlazio krvav. Ima nešto što u Zagrebu o meni nisu znali...

S 13 godina napustio je svoj Ervenik i rijeku Zrmanju te se zaputio u Zagreb. Kao srednjoškolac počeo je trenirati košarku, a tek kao maturant odbojku i postao je jedan od najboljih odbojkaša bivše SFRJ. Nakon igračke karijere postao je cijenjeni trener, osobito u Italiji, odbojkaškoj velesili, a vodio je i reprezentaciju Srbije i Crne Gore na Olimpijskim igrama. Premda mu je 71 godina, još prošle sezone radio je u Italiji. Trenutačno je bez angažmana, ali je spreman reagirati ako se negdje pojavi zanimanje za takav profil stručnjaka. Sreli smo se s Ljubomirom Travicom nedavno u Poreču, gdje danas provodi dobar dio godine (baš kao i u Padovi). Još prošle godine primijetili smo da je volontirao u vrijeme porečkog Irona Mana, a to je činio i ove godine.