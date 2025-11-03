Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOTNA PRIČA

Jugoslavenska legenda: S treninga sam izlazio krvav. Ima nešto što u Zagrebu o meni nisu znali...

Autor
Dražen Brajdić
03.11.2025.
u 16:00

Nekadašnji odbojkaš bogate igračke karijere i još uvijek aktivni trener s iskustvom vođenja više od 20 različitih klubova

S 13 godina napustio je svoj Ervenik i rijeku Zrmanju te se zaputio u Zagreb. Kao srednjoškolac počeo je trenirati košarku, a tek kao maturant odbojku i postao je jedan od najboljih odbojkaša bivše SFRJ. Nakon igračke karijere postao je cijenjeni trener, osobito u Italiji, odbojkaškoj velesili, a vodio je i reprezentaciju Srbije i Crne Gore na Olimpijskim igrama. Premda mu je 71 godina, još prošle sezone radio je u Italiji. Trenutačno je bez angažmana, ali je spreman reagirati ako se negdje pojavi zanimanje za takav profil stručnjaka. Sreli smo se s Ljubomirom Travicom nedavno u Poreču, gdje danas provodi dobar dio godine (baš kao i u Padovi). Još prošle godine primijetili smo da je volontirao u vrijeme porečkog Irona Mana, a to je činio i ove godine.

Ključne riječi
Ljubomir Travica treninzi Jugoslavija

Komentara 1

Pogledaj Sve
NI
niko63
16:41 03.11.2025.

Koji bolesnici?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Kupnja