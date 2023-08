Joško: Srećom, Haaland i ja smo sada na istoj strani, ne moram više brinuti o njemu

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (21) službeno je igrač Manchester Cityja! Mladi vatreni pridružio se aktualnom engleskom i europskom prvaku, a tamo će igrati sa suigračem iz reprezentacije Mateom Kovačićem i to ga iznimno veseli.

No, zadovoljan je i činjenicom što se više neće morati brinuti o tome kako čuvati talentiranog Erlinga Haalanda. On će mu sada također biti suigrač, a kako je to igrati protiv njega iskusio je prošle sezone u Ligi prvaka kada je City izbacio tada njegov Leipzig.

- Što se tiče Erlinga Haalanda, znamo što nam je napravio prošle godine. Dobro je što smo sada na istoj strani! Bio je odličan igrač i u Bundesligi. Snažan je i brz, ima sve preduvjete da bude jedan od najboljih na svijetu. Srećom, sad smo na istoj strani i ne moram se brinuti o njemu-- zaključio je Gvardiol.