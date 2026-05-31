SP 2026.

Češki i urugvajski izbornik objavili popise za SP: Bielsa izostavio Suareza

VL
Autor
Hina
31.05.2026.
u 21:58

Češka će na SP igrati u skupini A, prvi dvoboj imat će protiv Južne Koreje već prvog dana natjecanja 11. lipnja, a slijede joj još dvoboji protiv JAR-a i Meksika

Izbornik češke nogometne reprezentacije Miroslav Koubek nakon 2-1 pobjede protiv Kosova u nedjelju je objavio popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo.

REPREZENTACIJA ČEŠKE:

Vratari: Lukaš Horniček (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Obrana: Stepan Chaloupek (Slavia Prag), Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomaš Holeš (Slavia Prag), Robin Hranac (Hoffenheim), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejči (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zeleny (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag)

Veza: Lukaš Červ (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukaš Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Alexandr Šojka (Viktoria Plzen), Tomaš Souček (West Ham United), Pavel Šulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Napad: Tomaš Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Adam Hložek (Hoffenheim), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Svoj izbor od 26 igrača objavio je i urugvajski izbornik Marcelo Bielsa. 

Urugvaj će igrati u skupini H sa Saudijskom Arabijom Zelenortskim otocima i Španjolskom.

REPREZENTACIJA URUGVAJA:

Vratari: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

Obrana: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José Maria Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton Wandrers), Sebastián Cáceres (América), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Vina (River Plate)

Veza: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Brian Rodríguez (América), Maximiliano Araújo (Sporting)

Napad: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núnez (Al-Hilal)
