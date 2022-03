Jermolenko i West Ham 'naplatili' Dinamove dugove: Izbacili Sevillu iz Europe

Nogometaši Lyona, West Ham Uniteda i Eintrachta iz Frankfurta pridružili su se Atalanti, Bragi, Rangersu, Barceloni i RB Leipzigu u četvrtfinalu ovosezonskog izdanja Europske lige.

Lyon je četvrtfinale izborio zahvaljujući 1-1 remiju na svom terenu u uzvratu protiv Porta kojim je obranio minimalnu 1-0 pobjedu iz prvog susreta prošlog tjedna. Lyon je poveo nakon protunapada preko Dembelea u 13. minuti, a na 1-1 poravnao je Pepe prekrasnim udarcem u 27. minuti. Usprkos velikom pritisku u nastavku Porto nije uspio postići još jedan gol kojim bi odveo dvoboj u dodatnih pola sata.

No, zato se produžetak igrao u Londonu u dvoboju West Ham Uniteda kao i u Frankfurtu gdje su se sučelili Eintracht i Betis.

West Ham, koji je već nastupom u osmini finala ostvario najveći uspjeh kluba u Europi ikada, otišao je korak dalje izbacivši šesterostrukog osvajača ovog natjecanja Sevillu svladavši ga u uzvratu sa 2-0 nakon produžetka i tako nadoknadivši 0-1 zaostatak iz prve utakmice. Tijekom osnovnih 90 minuta mrežu Seville pogodio je Souček koji je u 39. minuti pravodobno utrčao na ubačaj Antonija i glavom zatresao mrežu, da bi u produžetku prolazak "čekićarima" osigurao Jarmolenko koji je najbrže reagirao na odbijenu loptu u 112. minuti nakon pokušaja Fornalsa.

Ivan Rakitić igrao je za Sevillu do 56. minute, dok je Nikola Vlašić ostao na klupi West Hama.

U Frankfurtu su domaći Eintracht sekunde dijelile od prolaska nakon 90 minuta jer je držao 0-0 sve do 90. minute što mu je uz 2-1 pobjedu iz prve utakmice u Sevilli garantiralo prolazak. No, u 90. minuti je Fekir probio lijevi bok i ubacio loptu u peterac domaćih gdje je Iglesias reagirao brže od dvojice domaćih stopera te pogodio za vodstvo Betisa i dodatnih pola sata. Ipak, na samom isteku produžetka Eintracht je preko Hintereggera stigao do gola koji ga je odveo u četvrtfinale. Kostić je ubacio loptu u kazneni prostor gostiju iz slobodnog udarca, vratar Betisa Rui Silva je pogrešno procijenio istrčavanje, a Hinteregger je uz veliku dozu sreće ramenom poslao loptu u mrežu za konačnih 1-1.

Kristijan Jakić odigrao je svih 120 minuta za Eintracht.

Ispadanjem Seville i Betisa grad domaćin ovogodišnjeg finala Europske lige Sevilla ostala je bez predstavnika u ovom natjecanju.

Ranije u četvrtak Atalanta je i u uzvratnom dvoboju svladala Bayer iz Leverkusena, nakon 3-2 iz prvog dvoboja prije tjedan dana u Bergamu, u uzvratu je talijanski sastav slavbio sa 1-0. Iako je Bayer napadao gotovo čitavim tijekom susreta, nije uspio postići pogodak kojim bi poravnao ukupni rezultat, a kana je stigla u prvoj minuti sudačke nadoknade kada je Boga pobjegao domaćoj obrani i iskosa pogodio mrežu.

Mario Pašalić ostao je na klupi Atalante čitavu utakmicu. Braga je u uzvratnom susretu osmine finala obranila 2-0 prednost protiv Monaca iz prvog susreta u Portugalu prije tjedan dana, u uzvratu u Monte Carlu bilo je 1-1. Bragu je u vodstvo doveo Abel Ruiz u 19. minuti kada je njegov ne odviše opasan udarac s distance domaći vratar Nubel propustio u mrežu, da bi konačnih 1-1 postavio Disasi u 90. minuti udarcem glavom nakon kornera. Rangers je u Beogradu protiv Crvene zvezde uspio obraniti veliku 3-0 prednost iz prve utakmice iako je domaći sastav rano poveo golom Ivanića u 10. minuti. No, odviše ofenzivnu igru srpskog prvaka škotski je prvak kaznio u 56. minuti kada je udarac Kenta sa 15-ak metara pogodio blok Dragovića i prevario Borjana za 1-1. Domaći je sastav ipak uspio ostvariti pobjedu na oproštaju od Europe ove sezone, a strijelac iz kaznenog udarca u trećoj minuti sudačke nadoknade bio je Ben.

Borna Barišić igrao je za Rangers od 80. minute. Vrlo je zanimljivo bilo u Istanbulu gdje je Barcelona uspjela preokretom doći do 2-1 pobjede što joj je uz 0-0 iz prvog dvoboja bilo dovoljno za prolazak dalje. Galatasaray je poveo golom Marcaa u 28. minuti kada je bio najviši u skoku pred gostujućim vratima nakon udarca iz kuta, ali samo devet minuta potom Pedri je poravnao nakon lijepog proigravanja Ferrana Torresa. Pobjedu i prolazak Barceloni osigurao je Aubameyang u 49. minuti na asistenciju Frenkiea de Jonga.