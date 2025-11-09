Jeličić komentirao poraz Dinama: 'Užasava me zločesta purgerština, a Kovačević nije bio izbor nikome'

Nogometaši Dinama doživjeli su novi debakl u domaćem prvenstvu. Plavi su poraženi na Aldo Drosini s 2:1 od domaće Istre 1961, odnosno izgubili su već četvrtu utakmicu u HNL-u ove sezone. Oba pogotke Istre zabio je Salim Fago Lawal u 11. i 33. minuti, a jedini pogodak za Dinamo zabio je Monsef Bakrar u 81. minuti.

Utakmicu je u Studiju SuperSport HNL-a prokomentirao bivši nogometaš Dinama Joško Jeličić.

- Kako se stvari u nogometu brzo mijenjaju. kako su igrači Istre dočekani prije utakmice, a sada nakon utakmice... Pogledajte kako slave nakon pobjede. Što se tiče Marija Kovačevića, kad je on izabran velika većina je rekla da je ovo prevelik zalogaj za njega. nema karizme, verbalna - neverbalna komunikacija je takva kakva je. Ja sam uvijek volio onu lijepu, klasnu purgerštinu, finoću, ali ova zločesta me užasava - započeo je svoj monolog Jeličić.

- Ja znam da u zagrebu iz tramvaja ispadaju karizmatični Oratori, Apoloni... Međutim, taj momak od početka nije bio izbor nikome. Svi su govorili 'Pa nije on za Dinamo', moje pitanje je uvijek bilo 'A tko je'. Dakle, uvijek je što ne valja, a koje je rješenje, što nudiš? Ja nemam problem s time da vidim neke stvari koje se događaju. Dinamo je izgubio četiri utakmice u našem prvenstvu u 13 kola, a sve derbije su dobili. Meni bi bilo logičnije da se nakon Vukovara trebaš zapitati i vidjeti sve probleme unutar ekipe.

Za kraj se osvrnuo na ovu utakmicu protiv Istre.

- U ovoj utakmici, 31 udarac, 21 udarac iz kuta, 18 udaraca unutar 16 metara, 50 dodira u šesnaestercu, 215 dodavanja u posljednjoj trećini. Ja znam da je to statistika, ali za mene Dinamo ni u jednoj utakmici nije 90 minuta bio dominatnan kao u ovoj. Na kraju, jedina egazktna istina u nogometu je rezultat, jedino gdje je Istra mogla pobjeći je preko Lawala iz tranzicije. Dinamo je napravio sve osim zabio golove, a presudile su individualne pogreške i Lawal.