Putin zabranio prodaju alkohola, Mandžukić ‘skuplji’ od Messija!

Gotovo 30 Celzijevih stupnjeva dočekalo je hrvatske reprezentativce u Nižnjem Novgorodu u središnjoj Rusiji, nekadašnjemu Gorkomu (do 1990. godine), petome po veličini ruskome gradu, s milijun i pol stanovnika i bogatom poviješću. Povijest će ovdje ispisati i nogometne reprezentacije Hrvatske i Argentine koje će odigrati drugu međunarodnu utakmicu na novome velebnom stadionu Nižnji Novgorod, kapaciteta gotovo 45 tisuća mjesta.

Gradili u nehumanim uvjetima

No jedan Hrvat već je ovdje zaigrao, a nije reprezentativac. On je 26-godišnji Zadranin Lovre Čirjak, član ruskoga drugoligaša Olimpijeca iz Novgoroda. Njegova momčad već je u proljetnom dijelu prvenstva igrala na ovom stadionu, što joj je, kaže Lovre, bio svojevrsni šok budući da ju je odjednom, umjesto pet tisuća kao do sada, počelo pratiti više od 40 tisuća navijača.

Gradnja glamuroznoga, ultramodernoga stadiona pokraj rijeke Volge koštala je Ruse čak 250 milijuna eura, a za vrijeme radova život su izgubila četvorica radnika, na što je upozoravala organizacija za zaštitu ljudskih prava. Gradilo se, naime, i na minus 25 stupnjeva, u nehumanim uvjetima, samo da stadion što bude prije dovršen. Mnogi se ovdje pitaju čemu će poslije SP-a služiti ta grdosija od stadiona budući da nogomet u ovom gradu nije sport broj jedan.

Najpopularniji su sportaši i ponos toga grada hokejaši Torpeda, jedina momčad izvan Moskve koja je za vrijeme SSSR-a bila među prva tri kluba u državi. Bilo je to 1961. godine...

– Ništa ovdje nije sagrađeno uzalud, ništa nije nepotrebno, svi objekti ispunit će svoju svrhu. Ovaj stadion ostat će na raspolaganju ruskom narodu – izjavio je Aleksej Sorokin, član Organizacijskoga odbora SP-a.

U Nižnjem Novgorodu hrvatska reprezentacija mogla bi zaigrati još jednom na SP-u. Bude li pobjednik skupine, u Novgorod bi se vratila 1. srpnja na sraz s drugoplasiranim iz skupine C.

Golemi, živopisni Nižnji Novgorod, grad na dvije rijeke, Volgi i Oki, još uvijek na svojim širokim ulicama čuva prometne “fosilne ostatke” iz doba Sovjetskog Saveza; muzejske primjerke trolejbusa i autobusa...

– Autobusi su kao iz filma “Tko to tamo pjeva”, bio sam u šoku kad sam ih vidio! – smije se Čirjak, bivši igrač Intera, Zadra, Celja, makedonske Škendije..., inače prijatelj našega reprezentativca Šime Vrsaljka, s kojim je stalno u kontaktu.

Paprene cijene u kafićima

U Nižnjem Novgorodu igra posljednjih sedam mjeseci, kaže da je prezadovoljan uvjetima...

[video: 25425 / ]

– Plaća stiže na vrijeme, izvrsno sam primljen, ljudi su ovdje gostoljubivi. Na klimu sam se već naviknuo... Snijeg? Nema ga puno zimi, samo metar-dva – smije se Čirjak koji žali što neće biti na utakmici Hrvatska – Argentina budući da je na pripremama Olimpijeca na Kavkazu.

U Nižnji su počeli stizati i prvi hrvatski navijači, a ostatak naših trupa odmah upozoravamo: po odluci Vladimira Putina, u tom je gradu za vrijeme SP-a u trgovinama zabranjena prodaja alkohola! Hladnjaci s alkoholnim pićima su zapečaćeni, pristup policama blokiran. No u kafićima i restoranima ovih dana mogao se piti alkohol, ali po paprenim cijenama. Nadomak fan zone u jednom kafiću cijene piva kretale su se od 27 do 37 kuna. Šveđanima, koji su ovdje igrali s Korejcima, to nije puno, neće biti ni Englezima, koji ovamo stižu 23. lipnja, jer dan kasnije igraju s Panamom.

Šetnja sunce okupanim Nižnjim Novgorodom, čije su ulice krcate turistima, navijačima, Fifinim osobljem, novinarima..., otkrili smo i kako je došlo do nevjerojatnoga poremećaja cijena na tržištu nogometaša. Mandžukić je postao skuplji od Messija i Modrića!

Naravno, nije riječ o pravim igračima, nego drvenim jajima s likovima najvećih zvijezda Svjetskog prvenstva u trgovini “Ruski suveniri”. Tako je Mandžukić procijenjen na 2000 rubalja ili 200 kuna, Modrić na 140 kuna, a Lionel Messi na samo 120 kuna...