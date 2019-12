Jelić osvojila Grand Slam, a Kanaetu treća olimpijska viza

Hrvatski te-kvon-do imat će sigurna tri sudionika na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. Nakon što su olimpijsku vizu izvadile Kristina Tomić (49 kg) i Mateja Jelić (67 kg), uspjelo je to i Toniju Kanaetu (80 kg).

Poput Kristine i Mateje koje su bile među šest najboljih, i Kanaet se za to izborio putem olimpijskih rang-lista, no on je morao pričekati da posao za njega odradi prvorangirani s te liste Rus Maksim Kramcov, ponajbolji tekvondaš današnjice. Budući da je u kineskom Wuxiju Kramcov upravo osvojio Grand Slam turnir, to je značilo da se on u Tokio plasirao tim kvalifikacijskim putem a time je i spriječio odličnog Korejca Namg Oonga da s liste putnika potisne šestoplasiranog Tonija Kanaeta. Iako je i Toni na ovom turniru nastupio (izgubio je u prvom kolu), on je najviše ovisio o Kramcovu a ovaj mu je napravio “uslugu” pobijedivši u finalu upravo Oonga.

No zato je u Wuxiju briljirala Tonijeva klupska kolegica iz Marjana Matea Jelić i osvojila Grand Slam. No Matea ne samo što je pokazala da je jedna od najboljih tekvondašica svijeta u svojoj olimpijskoj kategoriji, nego je i osvojila prvu nagradu od 70.000 američkih dolara. Naime, sustav Grand Slam turnira financijski je daleko najizdašnije natjecanje u svijetu te-kvon-doa i predstavlja priliku da se zaradi izniman novac. Zanimljivo je da je Matea u finalu pobijedila reprezentativnu kolegicu Zagrepčanku Doris Pole (3-0 u rundama) kojoj je tako pripalo 20.000 USD.

Po povratku iz Kine, Matea i Toni bit će dočekani u splitskoj zračnoj luci. Iz njihova kluba Marjan najavljuju da će put Resnika krenuti četiri autobusa s članovima kluba, a jedan će autobus stići iz Mateina rodnog Knina.

A među navijačima će zacijelo biti i Lovre Brečić (68 kg), borac koji bi mogao postati treći marjanovac na predstojećim Olimpijskim igrama. Naime, Lovre nije uspio izboriti vizu kroz rang-listu (bio je osmi), ali bi mogao imati priliku da se za to izbori u travnju 2020. na europskom kvalifikacijskom turniru u Milanu. Dakako, bude li u stožeru reprezentacije određeno da je upravo on taj kojemu će biti pružena prilika da izboriti četvrtu hrvatsku vizu jer na tom turniru Hrvatska će imati pravo samo na jednog muškog sudionika.