UDAR NA VIŠE FRONTI

VIDEO Masovni napad dronovima u Rusiji: Pogođena zgrada, pola milijuna bez struje, šire se dramatične snimke

Smoke and flames rise following a drone attack in Novorossiysk
Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.04.2026.
u 07:31

Guverner Sevastopolja, pak, izvijestio je da je taj lučki grad na anektiranom polutoku Krimu tijekom dana bio izložen napadima četiri drona, a da ih je u najnovijem valu oboreno još sedam

Ruska vojska rano u ponedjeljak objavila je da su njene jedinice protuzračne obrane u razdoblju od tri sata oborile 148 ukrajinskih dronova, dok su dužnosnici izvijestili da se zbog prekida povezanih sa zračnim napadima obnavlja opskrba strujom za gotovo pola milijuna kućanstava. U priopćenju ruskog ministarstva obrane navodi se da su jedinice protuzračne obrane u nedjelju između 20 i 23 sata presrele 148 dronova.

Gradonačelnik ruske crnomorske luke Novorosijsk Andrej Kravčenko izvijestio je da su ostaci drona pogodili visoku stambenu zgradu. Trenutno nema informacija o žrtvama. Guverner Sevastopolja, pak, izvijestio je da je taj lučki grad na anektiranom polutoku Krimu tijekom dana bio izložen napadima četiri drona, a da ih je u najnovijem valu oboreno još sedam.

Također u okupiranoj Donjeckoj regiji na istoku Ukrajine, čelnik samoproglašene vlade Andrej Čertkov rekao je da su hitne službe nakon ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu vratile struju u dva velika grada, Donjecku i Makijevki. Čertkov je ranije izjavio da je gotovo pola milijuna kućanstava ostalo bez struje. 

Službe su također radile na obnovi opskrbe strujom nakon masovnih nestanaka u područjima Zaporiške regije pod ruskom kontrolom, javlja Reuters. Agencija je izvijestila i da je u nedjelju navečer dron ubio volontera civilne zaštite u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod, čestoj meti ukrajinske vojske.

Avatar IvanR
IvanR
08:17 06.04.2026.

Hoće li Rusi poslati prosvjednu notu ili će biti kuke i jauka po Ukrajini?

Avatar .Primarius
.Primarius
08:03 06.04.2026.

Ima li tko crveni traktor da pomognemo ljudima, Vladimir i Donald upali u živo blato jedan se kopcra 4 godine, a drugi tigar od papira 4 tjedna jadan traži izlaz...a izlaza nema...najveće postignuće Donaldove SVO je spoznaja da su gaa svi saveznici otkantali i da s kokicama u rukama gledaju kako Donald pobjeđuje već 49 put u 28 dana...

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
08:02 06.04.2026.

"dobri rusi" gube san, ciljevi SVO-e su ostvareni.

