VIDEO Masovni napad dronovima u Rusiji: Pogođena zgrada, pola milijuna bez struje, šire se dramatične snimke

Ruska vojska rano u ponedjeljak objavila je da su njene jedinice protuzračne obrane u razdoblju od tri sata oborile 148 ukrajinskih dronova, dok su dužnosnici izvijestili da se zbog prekida povezanih sa zračnim napadima obnavlja opskrba strujom za gotovo pola milijuna kućanstava. U priopćenju ruskog ministarstva obrane navodi se da su jedinice protuzračne obrane u nedjelju između 20 i 23 sata presrele 148 dronova.
Gradonačelnik ruske crnomorske luke Novorosijsk Andrej Kravčenko izvijestio je da su ostaci drona pogodili visoku stambenu zgradu. Trenutno nema informacija o žrtvama. Guverner Sevastopolja, pak, izvijestio je da je taj lučki grad na anektiranom polutoku Krimu tijekom dana bio izložen napadima četiri drona, a da ih je u najnovijem valu oboreno još sedam.
Ukrainian drones struck key Russian oil export terminals at the port of Novorossiysk, sparking a fire at the facility. pic.twitter.com/eEt4ibHJlW— GHOST (@kunalbhakta7) April 6, 2026
Također u okupiranoj Donjeckoj regiji na istoku Ukrajine, čelnik samoproglašene vlade Andrej Čertkov rekao je da su hitne službe nakon ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu vratile struju u dva velika grada, Donjecku i Makijevki. Čertkov je ranije izjavio da je gotovo pola milijuna kućanstava ostalo bez struje.
Službe su također radile na obnovi opskrbe strujom nakon masovnih nestanaka u područjima Zaporiške regije pod ruskom kontrolom, javlja Reuters. Agencija je izvijestila i da je u nedjelju navečer dron ubio volontera civilne zaštite u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod, čestoj meti ukrajinske vojske.
Ukrainian drones hit "Shesharis" oil terminal in Novorossiysk on April 6, 2026.— Olga Klymenko (@OlgaK2013) April 6, 2026
Damage to Piers No. 1 and 2 and SCADA nodes and valves of the pipeline system, which control the operation of the oil loading piers - means a de facto stop of shipments.
Hoće li Rusi poslati prosvjednu notu ili će biti kuke i jauka po Ukrajini?