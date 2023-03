Jede srca i jetru, ujutro gleda sunce. Pep: Da je oborio rekord, dosađivao bi se do kraja života

Pa baš i da zbog nečeg ne podnosite Manchester City, njegovu politiku, novac, način igre ili nešto treće, ne možete zažmiriti ni ostati imuni na njihova Erlinga Haalanda. Čovjek je to koji iz utakmice u utakmicu zadivljuje.

Haaland je mašina

On je u uzvratu osmine finala Lige prvaka protiv RB Leipziga pokazao da nije samo čovjek, da nije samo nogometaš, nego da je stroj, zvijer! U pobjedi 7:0 zabio je pet pogodaka i odigrao utakmicu za povijest.

Naime, Haaland je za samo 41 minutu, od 22. do zamjene u 63. minuti, postigao čak pet golova i tako je postao tek treći igrač u povijesti kojem je to uspjelo u jednoj utakmici ovog elitnog natjecanja. Prije njega to su napravili samo Lionel Messi, koji je zabio pet golova Bayer Leverkusenu 2012. godine te Luiz Adriano koji je kao igrač Šahtara 2014. godine isto toliko zabio BATE Borisovu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim toga, 22-godišnji Norvežanin protiv Leipziga je došao do 33. pogotka u 25 nastupa u Ligi prvaka, a nijednom nogometašu u povijesti nije trebalo manje vremena za takav pothvat. On je to napravio u dobi od 22 godine i 236 dana te je srušio raniji rekord Kyliana Mbappéa.

Napadač Manchester Cityja sada je preuzeo i vrh ljestvice strijelaca Lige prvaka s 10 pogodaka, a malo mu je nedostajao da sruši rekord i zabije dvostruki hat-trick na Etihadu. No trener Pep Guardiola izvadio ga je iz igre pa pojasnio zašto je to napravio:

– Da je sad oborio rekord, s 22 godine, bilo bi mu dosadno do kraja života. Sad ima neki cilj za budućnost.

A koliko je Haaland uistinu poseban, možemo vidjeti u usporedbi s dva najveća nogometaša u povijesti – Lionelom Messijem i Cristianom Ronaldom.

Argentinski čarobnjak u sezoni 2009./10., kada je imao 22 godine kao Haaland sada, u svim natjecanjima odigrao je 53 utakmice, zabio 47 pogodaka i upisao 12 asistencija. Tada je igrao za Barcelonu, a u Ligi prvaka te sezone u 11 nastupa upisao je osam pogodaka.

Što se Ronalda tiče, u Haalandovim je godinama bio u sezoni 2007./08. i tada je u dresu Manchester Uniteda u 49 utakmica u svim natjecanjima zabio 42 pogotka te upisao osam asistencija. Kada je elitno natjecanje te sezone u pitanju, u 11 nastupa upisao je osam pogodaka uz jednu asistenciju.

Usporedimo li ove brojke s onima Erlinga Haalanda, recimo da sezona za njega još nije gotova, a već je u 36 nastupa u svim natjecanjima zabio 39 golova uz pet asistencija. U Ligi prvaka je već sada na 10 pogodaka u šest nastupa, a čeka ga još četvrtfinale, a možda i polufinale i finale jer njegov je Manchester City glavni favorit za osvajanje naslova.

U ovu priču o usporedbi možemo uvući i vrsnog napadača današnjice Kyliana Mbappéa koji je u sezoni 2020./21. (kada je imao 22 godine) u svim natjecanjima upisao 47 nastupa, 42 gola i 11 asistencija. U Ligi prvaka bio je na osam pogodaka u 10 utakmica.

Naravno, treba reći da se nogomet promijenio od vremena kada su Messi i Ronaldo bili u ranim 20-ima, a i da su igrali u drugim klubovima s drugim uvjetima. No talent se ne može osporiti i onaj tko misli da Haaland jednog dana neće doći do statusa G.O.A.T., trebao bi se dobro zapitati o svojoj prosudbi.

Jer, ovo je definitivno godina Manchester Cityja, ali i ovog stasitog Norvežanina koji plijeni i igrom, ali i svojom pojavom. Dečko od 22 godine ima 88 kilograma i visok je 1,94 metra.

Zanimljivo, unatoč toj visini, neke računice kažu da je tijekom utakmice protiv PSG-a 2020. trčao toliko brzo da bi se kvalificirao za utrku na 60 metara na Svjetskom atletskom dvoranskom prvenstvu 2018. Trčao je brzinom od oko 36 km/h.

Njegov atleticizam nije nikakvo čudo s obzirom na to da dolazi i sportske obitelji. Naime, majka Gry Marita Braut bila je poznata sportašica koja je osvojila i nacionalni naslov u sedmoboju. Otac Alfie bio je pak profesionalni nogometaš na vrhunskoj razini engleskog nogometa. Igrao je za klubove poput Leeds Uniteda i Manchester Cityja čiji je i Erling trenutačno član.

Dobrim genima pridonosi i prehrana mladog nogometaša. Vrlo je oprezan kada su u pitanju namirnice koje konzumira, a jednom je i objasnio što jede:

Filtrira si vodu

– Vi drugi ljudi to ne jedete, no ja se brinem o svojem tijelu. Mislim da je prehrana kvalitetnom lokalnom hranom najvažnija. Ljudi kažu da je meso loše, ali koje meso? Ono koje kupite u McDonald'su ili meso lokalno uzgojene krave koja je jela svježu travu? Ja jedem srce i jetricu. Osim toga, filtriram i vodu koju pijem. Mislim da od toga moje tijelo ima velike koristi. A svako jutro najprije dam svojim očima da vide malo sunca. To je dobro za dnevni ritam – rekao je u jednom intervjuu u kojemu tvrdi da je na njega najviše utjecao Patrice Evra koji mu je ispričao kako je na jednom ručku Cristiano Ronaldo jeo samo ribu.