Jedan od najboljih svjetskih stopera nahvalio hrvatskog reprezentativca: 'Divim mu se'

Alessandro Bastoni u posljednjih se nekoliko godina prifilirao kao jedan od najboljih svjetskih stopera. Branič Intera postao je standardni reprezentativac Italije, upisao je 41 nastup za nacionalnu vrstu, a s Nerazzurima je igrao dva finala lige prvaka u tri godine. U intervjuu za YouTube kanal Riviste Undici analizirao je ulogu braniča u modernom nogometu.

Počeo je s analizom vlastite igre:

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Vještine koje me razlikuju od drugih su igra s loptom i donošenje pravih odluka. Trener pomaže, ali igrač je taj koji izlazi na teren. To je prirodna vještina, a onda sam u omladinskom pogonu Atalante imao sreću da sam imao Favinija, koji je po mom mišljenju jedan od najvećih direktora talijanskog nogometa. Te stvari su me dovele do toga da sam ono što jesam. Smatram se vrlo inteligentnim. Dobro razumijem situacije na terenu, čak i kad igram kao treći u obrani često se nađem široko. Kad postoji sinergija u grupi, sve se događa lakše - rekao je Bastoni.

Potom je istaknuo još neke braniče za koje smatra da vrlo dobro reagiraju u ofenzivnom dijelu igre, a posebno je istaknuo hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola:

- Ofenzivna sklonost braniča je nešto što mnoge momčadi traže već nekoliko godina. Ne ide uvijek kako se želi. Jako se divim Jošku Gvardiolu, a tu je i Riccardo Calafiori koji to vrlo dobro radi u Arsenalu. Branič je sada onaj koji mora stvoriti nešto više. Ako sam primjer novog načina igre, to me samo veseli - zaključio je.

Bastonija Transfermartk procjenjuje na 80 milijuna eura. Karijeru je počeo u Atalanti iz koje je prešao u Parmu, a potom ga je Inter doveo 2017. ta 31 milijun eura. U seniorskoj karijeri odigrao je 363 klupske utakmice te postigao 20 golova, a namjestio ih 28. Tri godine mlaši Gvardiol je pak na učinku od 21 gola i 15 asistencija u 269 klupskih nastupa.