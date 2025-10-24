Jedan je Dinamovac zaradio mjesto u momčadi kola Europske lige, odigrao je sjajno

Dinamo je na gostovanju u Švedskoj kod Malmöa izvukao bod (1:1) u trećem kolu Europske lige, no do njega je stigao na dramatičan način. Momčad Marija Kovačevića primila je pogodak u sudačkoj nadoknadi prvog dijela i sve do samog kraja lovila zaostatak, koji je na kraju anulirao 16-godišnji Cardoso Varela. Iako navijači nisu bili pretjerano zadovoljni cjelokupnom izvedbom, jedan je igrač svojim nastupom zaradio ogromnu pohvalu i zasluženo priznanje.

Riječ je o škotskom stoperu Scottu McKenni, koji je prema ocjenama specijaliziranog portala Sofascore uvršten u idealnu momčad trećeg kola. Za svoju besprijekornu izvedbu protiv Malmöa zaradio je visoku ocjenu 8.1, čime je nastavio niz Dinamovih igrača s ovim priznanjem ove sezone. Prije njega, u momčadi kola našli su se Dion Drena Beljo nakon prvog kola te Dejan Ljubičić nakon drugog, što potvrđuje individualnu kvalitetu u zagrebačkoj momčadi.

McKennina statistika protiv švedskog prvaka otkriva zašto je zaslužio tako visoku ocjenu. Tijekom utakmice zabilježio je jednu ključnu oduzetu loptu, čak pet puta je očistio opasnost ispred svog gola te je dvaput požrtvovno blokirao udarce suparničkih igrača. Posebno je bio dominantan u zraku, gdje je dobio šest od sedam duela, dok je ukupno bio uspješan u sedam od devet duela, demonstriravši potpunu kontrolu u obrani.

Ovaj 28-godišnji škotski reprezentativac, s 42 nastupa za nacionalnu vrstu, stigao je u Dinamo ovog ljeta kao veliko pojačanje iz španjolskog Las Palmasa, iskoristivši klauzulu koja mu je omogućila odlazak nakon ispadanja kluba u drugu ligu. Njegova karijera započela je u Aberdeenu, odakle je 2020. za 3.3 milijuna eura prešao u Nottingham Forest. Tamo je bio ključan igrač u povratku kluba u Premiership, gdje je također bio standardan do ozljede.

Iskustvo je skupljao i na posudbama u danskom Kopenhagenu te prošle sezone u Las Palmasu, odigravši ukupno 288 klupskih utakmica. Njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu trenutno iznosi četiri milijuna eura, dok je na vrhuncu karijere, 2023. godine, vrijedio deset milijuna eura. Njegov dolazak u Dinamo već se pokazuje kao pun pogodak i potvrda da je obrana dobila istinskog vođu.