Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
CARDOSO VARELA

Dinamov 16-godišnji dragulj upisao se u povijest, pogledajte koga je sve prestigao

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Foto: Christian Ornberg/PIXSELL
1/3
Autor
Karlo Ledinski
24.10.2025.
u 09:50

Portugalac je pogotkom u šestoj minuti sudačke nadoknade postavio konačnih 1:1 protiv Malmöa, a pritom i postao najmlađi strijelac plavih u europskim natjecanjima. Dosadašnji rekorder bio je Ante Ćorić

Cardoso Varela zabio je gol u sudačkoj nadoknadi za remi Dinama 1:1 u Malmöu te tako postao najmlađi strijelac plavih u europskim utakmicama! Zabivši gol šest dana prije 17. rođendana, mladi Portugalac prestigao je Antu Ćorića koji je 2014. zabio rumunjskoj Astri Giurgiu s navršenih 17 godina, 5 mjeseci i 4 dana.

Treći maloljetnik koji je za zagrebački klub zabijao u Europi jest Mateo Kovačić koji je 2011. zabio Lyonu sa 17 godina, 7 mjeseci i 1 danom starosti. Istaknimo za kraj i preostale tinejdžere koji su zabijali za Dinamo pod okriljem UEFA-e: to su bili Mihael Mikić, Joško Gvardiol, Niko Kranjčar, Dejan Lovren, Marko Pjaca, Milan Badelj, Ivan Tomečak, Josip Tadić i Gabriel Vidović.

Ono što još upada u oko jest da je Varela jedini stranac na ovoj listi, pa je i na tom popisu dakako prestigao Danija Olma, koji je 2018. zabio Astani s 20 godina i 3 mjeseca, odnosno bio je tri godine i tri mjeseca stariji nego što je to sada Varela.
Ključne riječi
Europska liga nogomet GNK Dinamo Cardoso Varela

Komentara 1

Pogledaj Sve
DA
daali
10:14 24.10.2025.

Možda sam u krivu, ali Varela je ukrao gol Bakraru i dodatno reskirao da taj čisti gol bude poništen zbog zaleđa. Da li je to sebičnost Varele ili u žaru borbe ... Ok vidim da mu Bakrar nije zamjerio jer su sa smješkom kasnije pričali.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja