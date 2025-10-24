Dinamov 16-godišnji dragulj upisao se u povijest, pogledajte koga je sve prestigao

Cardoso Varela zabio je gol u sudačkoj nadoknadi za remi Dinama 1:1 u Malmöu te tako postao najmlađi strijelac plavih u europskim utakmicama! Zabivši gol šest dana prije 17. rođendana, mladi Portugalac prestigao je Antu Ćorića koji je 2014. zabio rumunjskoj Astri Giurgiu s navršenih 17 godina, 5 mjeseci i 4 dana.

Treći maloljetnik koji je za zagrebački klub zabijao u Europi jest Mateo Kovačić koji je 2011. zabio Lyonu sa 17 godina, 7 mjeseci i 1 danom starosti. Istaknimo za kraj i preostale tinejdžere koji su zabijali za Dinamo pod okriljem UEFA-e: to su bili Mihael Mikić, Joško Gvardiol, Niko Kranjčar, Dejan Lovren, Marko Pjaca, Milan Badelj, Ivan Tomečak, Josip Tadić i Gabriel Vidović.

Ono što još upada u oko jest da je Varela jedini stranac na ovoj listi, pa je i na tom popisu dakako prestigao Danija Olma, koji je 2018. zabio Astani s 20 godina i 3 mjeseca, odnosno bio je tri godine i tri mjeseca stariji nego što je to sada Varela.