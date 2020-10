Javili se šefovi niželigaša nakon tučnjave: Igrači su bili u strahu, navijači su ih napali

Već se nekoliko dana vuku repovi s utakmice devetog kola Četvrte nogometne lige BJ – KC – VT između Dinama i Tehnike Koprivnice, koja se u igrala u Predavcu, a prekinuta je u 30. minuti (pri rezultatu 1:0 za Predavac). Naime, nakon jednog prekršaja igrači su se počeli naguravati po terenu i utakmica je prekinuta. Koprivničani su se nakon svega oglasili na Facebooku:

Tko je u pravu?

“Nakon faula... ubrzo uletavaju navijači s ciljem da tuku naše igrače. Trener Čiković povlači ekipu u svlačionicu. Ovo je još jedna sramota koja se dugi niz godina događa u Predavcu, a na koju nitko ne reagira.” Igrači Koprivnice nisu se željeli vratiti na teren, a za komentar smo nazvali predsjednika kluba Igora Bajalicu:

– Razlog je bio strah. Trener je procijenio da u tom trenutku nema mogućnosti za nastavak utakmice, pitao je dečke žele li izaći van. Oni su jednoglasno odlučili da ne žele jer se boje za vlastitu sigurnost. Strah je bio jedini razlog. Kada vam ulazi desetak navijača bez redarskih obilježja na teren, očekujete neki incident. Ti isti navijači kasnije su stavljali redarske oznake tako da se nije znalo tko je redar, a tko navijač. To je sramotno.

U svom obraćanju napisali su i da je to često u Predavcu...

– Konstantni prekidi utakmica, tučnjave koje organiziraju navijači i službene osobe Dinama Predavac. Zašto je to tako, ne znam. Puno puta prođe da nitko ništa ne prijavi, ovo je sada prešlo svaku mjeru. Svaki gost koji dođe, ili ga se verbalno izvrijeđa ili fizički napadne. Vrijeme je da se sve primiri. Sve je to moguće spriječiti suspenzijom igrališta i kaznom klubu i igračima koji su to izazvali.

Protiv Tehnike se vodi Disciplinski postupak, a oni su privatnu tužbu već pokrenuli. Uz nju prilažu i liječničke nalaze dvojice igrača kojima su dijagnosticirane lakše ozljede.

– Izvukli smo situacije u posljednjih nekoliko godina u kojima je došlo do prekida utakmica, ići ćemo na privatne tužbe, angažirali smo odvjetnicu.

Kako neslužbeno doznajemo, sljedeći će se tjedan vjerojatno sastati svi klubovi lige, osim Predavca, gdje će se napisati zaključci o daljnjim koracima. Klubovi su navodno nezadovoljni suđenjem te vođenjem natjecanja, a osim toga, cijele priča s nedjeljne utakmice navodno ima i političku pozadinu.

Naime, Slavko Prišćan koji vodi Županijski savez član je Izvršnog odbora HNS-a, a na utakmici je bio službeni predstavnik Predavca.

– Bio sam na dijelu utakmice, bio sam službeni predstavnik jer je tako ostalo u zapisima, kasnije sam otišao na utakmicu Hrvatske i Švedske kao član Izvršnog odbora HNS-a – kaže nam gospodin Prišćan pa se nadovezuje na susret Predavca i Koprivnice:

– Imamo snimke s tribina da navedenog udaranja nije bilo. Policiji ćemo predati snimku utakmice, službenu i jednu s tribina, na kojoj se vide detalji. Tražit će identifikaciju osoba i redara koji su se našli na terenu i intervenirali pri naguravanju. Osim toga klub je pokrenuo postupak protiv kluba Bilogora 91 i kluba koji je njima pomagao u neregularnosti igrača, a zbog neregularnosti je i protiv Koprivnice pokrenut postupak. Tužit će se i mediji koji su blatili klub. Mogu reći da je momčad Tehnike provokativna, na čiju se grubost žale klubovi s podravske strane. Konkretno, gospodin Čiković, koji je njihov trener, a bio je igrač kojeg sam trenirao u NK Bjelovaru, jedan je od najgrubljih i najbezobraznijih koje sam trenirao. On je sve nahuškao i pokušao je nevaljane registracije zataškati izlaskom s terena.

Odluka za tjedan dana

Je li istina da su u Predavcu tučnjave česte?

– To su laži sa željom da se sakrije njihovo izigravanje kodeksa i pravilnika registracije igrača.

Iz Koprivnice poručuju da će, s obzirom na to da je Prišćan predsjednik Saveza, izgubiti utakmicu 0:3 te će dobiti drastične mjere.