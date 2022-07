Jako težak ždrijeb za mlade Hrvate u Umagu

Trojica hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama za ovogodišnje izdanje umaškog ATP Croatia Opena Nino Serdarušić, Matija Pecotić i Domagoj Bilješko dobili su teške suparnike u prvom kolu.

Serdarušić (ATP - 174.) je za suparnika dobio prvog nositelja Francuza Corentina Mouteta (ATP - 112.), Pecotić (ATP - 677.) će igrati protiv petog nositelja Talijana Stefana Travaglije (ATP - 136.), a Bilješka (ATP - 933.) je ždrijeb u prvom kolu spojio sa sedmim nositeljem i umaškim pobjednikom iz 2018. Talijanom Marcom Cecchinatom (ATP - 147.).

Kad bi prošli prve prepreke, Serdarušić i Pecotić bi igrali za mjesto u glavnom turniru.

Inače, Matija Pecotić je u petak, drugu godinu zaredom, postao pobjednikom serije turnira "Road to Umag by Podravka", svladavši u finalu Domagoja Bilješka sa 6:1, 6:4. No, pozivnicu za kvalifikacije dobili su obojica finalista, zbog niza otkaza koji su pogodili dobitnike pozivnica za glavni turnir.

Nažalost, Borna Ćorić je zbog ozljede prepone morao predati četvrtfinalni meč na ATP turniru u Hamburgu te odustati od nastupa u Umagu pa je njegova pozivnica za glavni turnir završila u rukama 10. juniora svijeta 16-godišnjeg Splićanina Dine Prižmića, koji je u petak u švicarskom Klostersu izborio nastup u polufinalu Europskog prvenstva za igrače do 18 godina.

U petak je od nastupa u Umagu morao odustati i 18-godišnji Talijan Luca Nardi, koji je bio pozitivan na koronavirus, a njegovu je pozivnicu ua glavni turnir dobio 21-godišnji Splićanin Duje Ajduković (ATP - 252.), koji je imao "wild card" za kvalifikacije. Ta ja pozivnica pripala Bilješku.

Mečevi prvog kola kvalifikacija su u umaškom Stella Marisu na rasporedu u subotu. Od 17 sati će u akciji biti Matija Pecotić i Nino Serdarušić, a ne prije 19 sati će na teren Domagoj Bilješko.

