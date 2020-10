'Ja takvu glavu nisam nigdje vidio, on je sigurno najbolji...'

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević vjeruje kako je Novak Đoković više puta u turbulentnoj godini pokazao zašto je prvi reket svijeta.

- On je doveo svoje tijelo, svoju glavu i pripremu do savršenstva. Sve se do detalja priprema, od taktike, tehnike, do prehrane i on se toga pridržava. To je najvažnija stvar jer ja se pola toga ne bi mogao pridržavati, ali on zna da ga to čini boljim, svaki dan hoće napredovati i jako je interesantno raditi s njim jer on traži da svaki dan bude nešto bolje, makar 0,00001 posto, ali mora se nešto pomicat' i takvu glavu ja još u životu nisam vidio. Ne samo u tenisu već općenito u sportu , takav mentalitet i takva glava - rekao je Ivanišević za HRT pa dodao:

- Pomaže i to što je Balkanac. Kad se svako malo uključi Balkanac dodatno ga čini boljim jer cijeli svijet je bio protiv njega i poslije ovog Adria toura koji je bio fenomenalan i poslije ovoga u New Yorku, ali opet je on odlučio sad ću vam pokazati tko sam i što sam. Dođe i hladno osvoji Rim, a ne igra najbolji tenis. To je nešto za mlade tenisače, jer nije tenis samo forhend, backhand i trčanje. Cijela ta priprema dok se ne dođe na teren, jer kad se dođe na teren onda igrač sam odlučuje i sam radi stvari.

Foto: Jack Hill/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL 03.07.2019. Wimbledon 2019, Day 3. Novak Djokovic playing boule. Material must be credited "The Times/News Licensing" unless otherwise agreed. 100% surcharge if not credited. Online rights need to be cleared separately. Strictly one time use only subject to agreement with News Licensing Photo: News Syndication/PIXSELLPhoto: NI Syndication/PIXSELL

Nakon koronavirusa na Adria Touru, Đoković je pogodio linijsku sutkinju na US Openu nakon čega je diskvalificiran, no Goran se s tim ne slaže.

- Općenito nisam za diskvalifikaciju, ne zato što je Novak u pitanju, već mislim da je to prerigorozno. Glupa su pravila ta koja izjednačavaju namjerno i nenamjerno. Ono je... on uopće nije bio ljut. Na žalost pogodio ju je, ona je više bila u šoku, hvala Bogu da je dobro. Pravila su takva ili dobiješ opomenu ili te diskvalificira. Sudac mu je otvoreno rekao, opomenu ti ne mogu dati, znači mora ići diskvalifikacija jer kad osoba napusti teren i traži liječničku pomoć to je odmah diskvalifikacija. Ja sam odmah znao. Ona je stajala ispod mene, nisam vidio gdje ju je pogodio, ali kada sam čuo uzvike znao sam da sutradan idemo doma. Ali dobra stvar je što je on toliko u glavi jak, on je pobjednik. To je pokazao u Rimu. Osvojio je Rim uz ne najbolji tenis i to je super stvar za Roland Garros gdje je on po meni prvi favorit - hvali ga trener.

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA/PIXSELL US Open - Practices Novak Djokovic (SRB) and his coach Goran Ivanisevic (CRO) during his practice at the 2019 US Open at Billie Jean National Tennis Center in New York City, NY, USA, on August 24, 2019. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM Dubreuil Corinne/ABACA /PIXSELL

A upravo na RG-u, teniski svijet iščekuju finale Đokovića i Nadala koji je u Parizu slavio čak 12 puta.

- Gledamo Nadala i sve je isto kao uvijek, ali nije isto. Ovo su perfektni uvjeti za Novaka, ali za Nadala ne! Nadal će uvijek dobiti one koje treba dobivati. Po meni polufinale Nadal - Thiem. I Thiemu odgovaraju ovi uvjeti, ali psihički mu ne odgovara Nadal. Računam na Novak - Nadal finale u kojem, po meni Nadal nema nikakve šanse u ovakvim uvjetima, po ovakvoj zemlji i s Novakom koji mu je već ušao u glavu. Malo sam otišao predaleko, ali po meni Novak favorit broj jedan Roland Garrosa.

Podsjetimo, Goran je bio jedan od onih koji su se na Adria Touru zarazili koronavirusom:

- Korona, mislim prebolio sam, simptomi dva dana, nije toliko strašno, na žalost imamo i teže slučajeve. Ljudi pazite se i dalje, držite maske u zatvorenom, perite ruke. Može se svako zaraziti, nema tu pravila, ne zna se gdje. Glupo je govoriti nemoj ići tu, nemoj ići tamo jer ćeš se zaraziti. Treba živjeti i paziti, a ne se zatvarati doma jer ako se zatvoriš doma sto posto ćeš se zaraziti prije ili poslije - zaključio je hrvatski osvajač Wimbledona.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 18.06.2020., Zadar - Zvijezde Adria Toura odigrale prijateljsku utakmicu s kosarkasima KK Zadar. Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev. Photo: Marko Dimic/PIXSELL