Mourinho nahvalio Novaka: Ovo on radi svaki meč, a mi jednom u karijeri doživimo...

Jose Mourinho vratio se na 'stare staze', sudeći prema trijumfu Tottenhama protiv Manchester Uniteda 6:1. 'Crveni vragovi' ostali su šokirani, a 'The special one' nije mogao sakriti veliki osmijeh na svome licu.

Primijetili su to i novinari na presici poslije utakmice, a jedan od njih je ovu veliku gol razliku usporedio s pobjedama srpskog tenisača i prvog reketa svijeta - Novaka Đokovića.

- Ovo je bilo u stilu Novaka kada pobjedi 6-1 prvi set - rekao je novinar, na što se trener Spursa nasmijao i pojasnio:

- Je, ali Novak to radi stalno, a nama nije baš tako lako doći do ovoga rezultata. Protiv Manchester Uniteda se tako nešto dogodi jednom u životu, karijeri... Sjajno smo igrali. Neki će reći da je to zato što smo puno vremena imali igrača više, ali mi smo bili dominantni i dok smo imali isti broj igrača na terenu kao i oni, vodili smo 2-1 - naglasio je 'Posebni' za Sportklub.

Inače, Mourinho jako cijeni tenis.

- Tenis je nevjerojatan sport, Nogometaši mogu puno naučiti od tenisača. Čovjek sam na terenu, s potpunom odgovornošću na svojim ramenima. Oni su veliki pobjednici i kao nogometni trener sam puno naučio od njih - rekao je jednom prilikom.