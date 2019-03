Iznenadit ćete se kad vidite tko je najzgodniji nogometaš Dinama!

Otkako su dio dugo željenog proljeća u Europi, nogometaši Dinama postali su prave zvijezde, kako na terenu, tako i na društvenim mrežama gdje su prikupili ozbiljan broj pratitelja, a brzo su se počele i dijeliti titule za najzgodnijeg među njima. Nesumnjivo, ime koje se najviše pojavljivalo je ono mladog Brune Petkovića koji je sve oduševio na utakmici protiv Viktorije, a novinarke Večernjeg lista odlučile su napraviti svoju listu najzgodnijih i vidjeti kako Bruno “stoji” u stvarnosti, ali i ostali modri. Kad je urednik sportske rubrike došao s prijedlogom, samouvjereno je komentirao kako “već zna tko će nam biti najzgodniji“ aludirajući upravo na Brunu Petkovića.

Malo iznenađenje

Međutim, kad smo sve stavile na papir, popis je ipak ispao malo drugačiji – Dinamov napadač našao je svoje mjesto na listi, no tek na četvrtom mjestu s devet bodova. Cure padaju na njegovu visinu (193 cm!), bradu i šarmantan osmijeh koji su sve sudionice izbora navele kao veliki plus.

No prava zvijezda popisa i frajer koji je uvjerljivo zauzeo prvo mjesto Iranac je Sadegh Moharrami koji je dobio 16 bodova.

– Izgleda baš markantno i muževno, a posebno mi se sviđa njegova gusta, gusta brada – rekla je jedna novinarka, dok su druge na njezin opis samo potvrdno kimale glavom. Malo smo zavirile i na njegov Instagram profil, gdje se vidi da ovaj desni bočni “pazi“ na svoje outfite, što je, naravno, uvijek veliki plus!

Vratar Dominik Livaković skupio je naše simpatije još ranije, osobito kroz profil svoje djevojke Helene Matić koja nam je svojim stilom odijevanja genijalna inspiracija s društvenih mreža, a nerijetko objavi zajedničke fotografije. Na našem je laskavom popisu zauzeo drugo mjesto s 14 bodova, a ono što osvaja jedan je čudan spoj: ima “baby face“, no istovremeno je ozbiljan, što je baš zanimljivo. Livaković ima stvarno super stil pa mu je i to donijelo nekoliko dodatnih bodova – jednako dobro izgleda u ležernom izdanju kad nosi tenisice i kratke hlače kao i u odijelima koja mu stoje kao salivena!

Treće je mjesto zauzeo Petar Stojanović s 13 bodova. Zbog tetovaža definitivno ne može proći nezamijećeno:

– Da, tetovaže izgledaju cool, no znate što je meni super?! Na prvu je onako ozbiljan, a zapravo ima baš zavodnički osmijeh i pogled – rekla je jedna od članica žirija.

Vilica je bitna!

Kao što smo rekli, na četvrtom je mjestu šarmantni, ali samozatajni Bruno Petković kojeg su gotovo sve novinarke uvrstile na popis ljepotana, dok je zgodnu petorku zaokružio Komnen Andrić sa 7 bodova. Prodorne plave oči i crna kratka kosa – cure su se brzo složile da stvarno bolje od tog ne može. Ne smijemo zaboraviti ni izraženu čeljust: zanimljivo, mnogim je frajerima neshvatljivo kako to uopće netko primijeti ili zašto je to kompliment, no sve djevojke su jasno i glasno rekle da su Andrićeve izražene crte lica stvarno – wow!

